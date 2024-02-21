Влияет много факторов: Игнат объяснил, почему авиация РФ 'теряет' бомбы, не долетая до Украины

Российские самолеты часто "теряют" бомбы еще на территории РФ, не подлетев к Украине. Также при пусках ракет из самолетов Ту-95 снаряды падают в Каспийское море, где уже много их плавает.

В этом, в частности, виновата "криворукость" и ошибки россиян, также влияет нехватка определенных запчастей из-за введенных санкций. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью изданию "Укринформ".

"То, что не долетает, – это их криворукость, возможно, ошибка, возможно, какие-то другие факторы повлекли за собой то, что бомба сошла просто раньше, может, просто не хочется подлетать поближе и становиться целью для нашей ПВО", – сказал Игнат.

Он также отметил, что в Каспийском море уже много таких "потерянных" российских ракет, которые просто не сработали.

"Ту-95 пускают ракеты, и часто они падают в Каспийское море. Там много уже "плавает", пожалуй, по морю тех ракет, которые просто не сработали. Надеемся, что таких ракет будет все больше и больше. Возможно, из-за санкций, которые частично влияют, и они недополучают какие-то запчасти, заменяют их какими-то другими компонентами, возможно, это влияет", – пояснил спикер.

В то же время Юрий Игнат подчеркнул: то, что российские самолеты "теряют" бомбы, вовсе не свидетельствуют об износе вражеской авиации.

"Не стоит надеяться на то, что у них что-то износится. У них есть заводы, которые могут восстанавливать и продолжать ресурс старых самолетов", – сказал спикер.

Но эти авиаремонтные заводы под прицелом наших дронов, и мы уже видим, как у оккупантов "подгорает" в разных местах.

"Все же видят, что беспилотники до Москвы долетают. Очевидно, что цели в России атакуются беспилотными системами украинского производства. Вы видите – подгорает то там, то там. И будет больше!" – пообещал спикер.

Напомним, 27 января ФАБ-250 обнаружили на хуторе Постников Корочанского района Белгородской области РФ. Местных жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую же бомбу нашли в селе Стрелецкое Белгородского района, около 150 жителей в радиусе 500 м от места ЧП властям пришлось временно эвакуировать.

А 21 января ФАБ-250 "потерялась" в районе хутора Ионовка Корочанского района Белгородской области. Бомбу обнаружили в водоеме, она частично повредила местную дамбу.

Также очередную бомбу 2 февраля российский самолет потерял на оккупированной Луганщине. Фаб-500 нашли в городе Зимогорье – она просто лежала на улице.

Как сообщал OBOZ.UA, в военной разведке Великобритании объяснили частые потери боеприпасов самолетами РФ недостаточной подготовкой и усталостью экипажей, в результате плохо выполняющих тактические действия.

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