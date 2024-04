Влияет на военный потенциал: в ISW оценили удары Украины по РФ оружием собственного производства

Силы оборони Украины на третьем году полномасштабной войны увеличили количество атак по территории РФ, в частности оружием собственного производства. Несмотря на то, что страна ограничена в таких возможностях, результаты ударов могут быть достаточно успешными.

Так считают эксперты с Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Это прозвучало контексте анализа заявлений начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова.

В интервью американской газете Washington Post, которое вышло 17 апреля, глава ГУР сказал, что Украина планирует противостоять будущим российским наступательным операциям, продолжая наносить удары по военным объектам врага на территории РФ.

Он анонсировал удары ГУР по российской оборонно-промышленной базе (ОПБ) и критически важным военным объектам, таким как аэродромы и пункты управления войсками, в ответ на прогнозируемое наступление России летом 2024 года.

По словам Буданова, будущие атаки призваны показать, что российский диктатор Путин не может "защитить российское население от войны".

В ISW продолжают считать, что нынешняя нехватка украинской артиллерии и противовоздушной обороны, вызванная отсутствием помощи США в сфере безопасности, позволяет оккупантам иметь незначительные тактические успехи на фронте. Также там предполагают, что будущие российские атаки по Украине могут принести более значительные результаты, если Запад продолжит отказывать в помощи.

"Однако ранее украинские силы уже продемонстрировали свою способность отражать нападения России и наносить значительные потери ее личному составу и технике при адекватном снабжении", – параллельно отметили аналитики.

В виду этого там считают, что украинские удары по объектам на территории России являются подходящим компонентом кампании по деградации отраслей страны-агрессора, которые поддерживают ее военные усилия и потенциал, развернутый в тылу.

"Недавние удары по военной инфраструктуре внутри России, угрожающие нефтепереработке и экспорту, а также возросшее давление на российскую систему противовоздушной обороны продемонстрировали, что Украина может добиться успехов некоторыми асимметричными ударами посредством использования ограниченного количества оружия, в основном отечественного производства", – пришли к выводу в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях украинские силы ударили по военному аэродрому в Джанкое (временно оккупированный Крым). Также ГУР атаковало дронами загоризонтный радиолокатор "Контейнер" в Мордовии, авиазавод в Татарстане и завод по производству дронов-камикадзе типа Shahed в Самарской области РФ.

Военные эксперты отметили, что эти объекты для Украины являются законными целями. Они подчеркнули, что удары специально направлены на авиацию, противовоздушную оборону и возможности радиолокационного обнаружения страны-агрессора.

