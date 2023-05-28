ВМС: один из вражеских БПЛА сбили с катера в Киевском водохранилище

В ночь на 28 мая Россия атаковала Украину 54 иранскими дронами-камикадзе, подавляющее большинство направив на Киев. Однако силы ПВО сбили 52 Shahed 136, используя для защиты неба над Украиной все возможные средства.

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Так, один из смертоносных беспилотников приземлили военнослужащие Военно-морских сил, находившиеся на катере речной флотилии ВМС в акватории Киевского водохранилища. Подробности сообщили в ВМС ВСУ.

"Сегодня, 28 мая, во время ракетной опасности, один из артиллерийских катеров речной флотилии Военно-Морских Сил, в акватории Киевского водохранилища обнаружил БПЛА. Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера Шахед-1. продолжают защищать Украину от коварного врага!" – отмечено в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 мая войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе, в Киеве и регионах работала ПВО. Это была рекордная атака с использованием ударных беспилотников за все время полномасштабного вторжения и защитники ее блестяще отбили.

Наибольшее количество иранских дронов враг направил на Киев, в столице есть жертва и пострадавшие в результате падения обломков. В общей сложности силы ПВО сбили 52 дрона из 54 запущенных войсками РФ, из них более 40 – в воздушном пространстве столицы.

Как сообщили впоследствии в ВС ВСУ, кроме средств ПВО в воздух была поднята авиация для противодействия воздушным угрозам.