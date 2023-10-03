'Внутри армии начинаются едва ли не бунты': эксперт указал на проблемы войск Путина и оценил возможности российского ВПК

Страна-агрессор Россия за 19-ть месяцев полномасштабной войны против Украины исчерпала возможности своего военно-промышленного комплекса и на сегодня испытывает большие проблемы с запасом техники. Несмотря на заявления Запада об увеличении военных расходов на 2024 год, враг не способен производить по 300 ракет в месяц и расконсервировать тысячи танков, как об этом кричит кремлевская пропаганда.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, россиянам нужна большая пауза на полгода или год, чтобы сформировать новые силы, но украинцы не имеют права давать им это время.

"Наша разведка и разведки западных союзников, анализируя возможности России по выработке оружия, пришли к выводу, что она не способна существенно увеличить ее, что бы они там ни говорили. Поэтому увеличение военных расходов, думаю, может быть связано непосредственно с финансированием людей, которых они хотят приобщить к войне. Например, на зарплаты военным", – объяснил он расширение российского бюджета-2024 именно на ВПК.

Эксперт говорит, что внутри путинской армии начинаются едва ли не бунты из-за больших задержек с выплатами, которые и так намного меньше, чем обещалось. Командование ВС РФ этого боится, понимая, что недовольные солдаты могут развернуть оружие в другую сторону.

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Гетьман также привел несколько цифр о возможностях российского ВПК. Так, по его подсчетам, россияне могут производить около 1,5 млн снарядов в год, что дает оккупантам возможность производить до 4100 выстрелов в день.

"Этого мало, им нужно вдвое больше – 10 000 выстрелов в день. Но увеличить производство снарядов в России не способны. Будет, например, 1,5 млн плюс сто. Не сто тысяч, просто сто", – считает ветеран войны.

Он не исключает, что бюджетные средства агрессор направит на закупку снарядов за границей, например, в Северной Корее.

Если же говорить о производстве ракет в РФ, то, по словам Гетьмана, там могут создавать в месяц около 50 дальнобойных ракет – "Калибр", "Кинжал", "Искандер", Х-101, Х-555.

"Больше не способны. Возможно увеличить производство всего на несколько процентов. Они не могут производить 300 ракет в месяц. Да, есть остатки старых ракет, например, Х-22, несколько тысяч ракет от комплекса С-300, которыми они могут обстреливать приграничные или прифронтовые территории. Но это и все", – заверил он.

Что касается тяжелой техники, то промышленность РФ может производить 900 единиц в год: примерно 450 танков и 450 бронированных машин, БТР и БМП. То есть, говорит Гетьман, речь идет об одном танке в день, но ВСУ на фронте уничтожают за день гораздо больше вражеской бронетехники.

"Существенно увеличить производство они также не способны. Поэтому, даже несмотря на разговоры о 15 тысячах танков на складах стратегического хранения, из них в порядок можно привести 3-4 тысячи. В РФ уже начали это делать и практически исчерпали все запасы. Остальные просто не подлежит возобновлению, невозможно их довести до такого состояния, чтобы они хотя бы ездили. Даже была шутка о том, что россияне будут снимать танки с постаментов и делать новую танковую армию. Вполне возможно, что так оно и будет", – заявил эксперт о возможности российского ВПК.

По его словам, все эти разговоры о том, что россияне могут выработать что-то такое, чего украинцы никогда не видели, – это пустая болтовня. Единственное, что может сделать агрессор – объявить полную мобилизацию и нахватать в оккупационную армию всех, кого можно.

Гетьман считает, что в таком случае речь может идти о миллионе людей без тяжелой техники, артиллерии и снарядов, вооруженных автоматами Калашникова и винтовками Мосина – то есть легкая пехота.

"Так же, как 25-я армия. Она выглядит вроде бы очень страшно. Да, 17 тысяч человек – это немало. Но это 17 тысяч людей, плохо вооруженных, не имеющих тяжелой техники, а еще не знающих, как обращаться с оружием и с какой стороны ее держать. То есть эта армия не является мощной боевой силой", – подытожил Гетьман, говоря о возможности РФ усилить войско для продолжения войны против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2023 года специалисты указывали, что реальное состояние российского ВПК почти достигло предела. Причиной называли санкции, введенные миром против государства-террориста.

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