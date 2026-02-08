Во Львове во время атаки БпЛА прогремели взрывы: первые подробности

Утром 8 февраля во Львове пролунаил взрывы. Произошло это во время воздушной тревоги, после предупреждения Воздушных сил о движении БпЛА в направлении облцентра.

В городе работали силы ПВО. О взрывах сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Что известно

В Воздушных силах ВСУ о движении вражеского дрона в направлении Львова сообщили в 08:44.

Спустя считанные минуты спустя львовяне услышали взрывы.

"Львов – слышны взрывы!" – написал Садовый в 08:48.

Как пояснил депутат Львовского горсовета 7 созыва Игорь Зинкевич, взрывы связаны с работой ПВО.

"Звук, который вы слышите, это работа ПВО на 08:47. Оставайтесь в укрытии!" – написал он.

Перед тем в сети появлялись сообщения, что два вражеских дрона с разведывательной аппаратурой кружили над Ривненской, Волынской, а затем – и над Львовской областью.

О завершении воздушной тревоги в Золочевском, Львовском, Стрыйском и Шептицком районах Львовщины было объявлено в 08:57.

"Звуки взрывов, которые вы могли слышать во Львове в 08:48, и в Ходорове – в 08:40, означают, что наша противовоздушная оборона уничтожила вражеские беспилотники. Спасибо нашим воинам! То, что можно будет из соображений безопасности, сообщу позже", – отметил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, не вдаваясь в детали.

Новость дополняется