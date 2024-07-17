Во Львовской области мужчина получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации: какое решение принял суд

На Львовщине мужчина получил боевую повестку и больше года скрывался от мобилизации. В результате суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.

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Об этом говорится в приговоре Радеховского районного суда Львовской области, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Согласно приговору, мужчину сочли годным к мобилизации в марте 2023 года.

После получения боевой повестки он уклонился от призыва в армейскую службу. На суде он признал свою вину и выразил раскаяние.

Суд проанализировал материалы дела и по статье 336 Уголовного кодекса Украины признал виновным мужчину, приговорив его к трем годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в территориальный центр комплектования и социальной поддержки пришел мужчина, которого официально сочли умершим. Ему пришлось доказывать, что он точно жив.

Напомним, что адвокаты объяснили, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего своевременно свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной. Даже если человек отказался от него или не поставил подпись, ТЦК снова отправят еще одну.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 16 июля, – конечный срок, к которому военнообязанные украинцы должны были обновить военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+". В дальнейшем тех, кто проигнорировал такую норму закона о мобилизации будут наказывать штрафами и не только.

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