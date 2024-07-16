Обновлять данные в ТЦК пришел мужчина, считавшийся умершим: чем завершилась история. Видео

В Киеве в территориальный центр комплектования и социальной поддержки пришел мужчина, которого официально сочли умершим. Ему пришлось доказывать, что он точно жив.

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Об этом сообщает телеканал "Киев". Недалеко от ТЦК образовалась очередь мужчин, которые в последний момент пытались обновить свои военно-учетные данные после изменений в мобилизационных мероприятиях в Украине.

Рядом с военкоматом журналисты встретили мужчину, который пришел доказать, что он действительно жив. Он рассказал, что успешно обновил свои данные 2 июля с помощью приложения "Резерв+". Но в документе было указано, что мужчина не подлежит воинской повинности по ошибке со статусом "умерший".

"Авторизовался – все нормально, документ получил, читаю: не военнообязанный. Причина – умерший, исключенный из списка, все", – рассказал он.

Муж обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), которая распоряжается Государственным реестром избирателей, но там развели руками и посоветовали идти сразу в ТЦК. Как следствие мужчине пришлось доказывать, что он действительно жив.

"Уже здесь откорректировали, что я жив, уже пошли обновления по реестру – в принципе, у меня все окей. Поэтому сказали, что нужно перерегистрироваться в "Резерв+" и можно затянуть новый документ, который у меня сейчас есть распечатанный", – поделился он.

Мужчина добавил, что ему выдали военно-учетный документ с QR-кодом и специальностью.

Ранее адвокаты пояснили, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не вовремя обновившего свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной. Даже если человек отказался от него или не поставил подпись, ТЦК снова отправят еще одну.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 16 июля, – конечный срок, к которому военнообязанные украинцы должны обновить военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+". В дальнейшем проигнорировавшие такую норму закона о мобилизации будут наказывать штрафами и не только.

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