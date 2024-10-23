Во Львовской области мужчина после прохождения ВЛК отказался от боевой повестки: стало известно, чем все закончилось

На Львовщине 34-летний мужчина, признанный пригодным для военной службы по состоянию здоровья, отказался от получения боевой повестки. Суд признал его виновным в уклонении от призыва во время мобилизации по ст. 336 УК Украины.

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Об этом сообщает Львовская областная прокуратура. Мужчине назначили 3 года лишения свободы.

Прокуроры доказали в суде, что обвиняемый был пригоден для службы, что подтверждено заключением военно-врачебной комиссии.

Однако он отказался получить повестку на призыв в Вооруженные силы Украины и проходить военную службу. Таким образом, мужчина нарушил требования законодательства и уклонился от мобилизационного призыва.

Приговор вступит в силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Напомним, жителя Запорожья, отказавшегося защищать Украину в рамках мобилизации, осудили на три года лишения свободы. Военнообязанный получал повестки, но не шел служить, считая, что его религиозные воззрения являются основанием для отсрочки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сарненском районе Ровенской области судили местного жителя, проигнорировавшего повестку о вызове в ТЦК для отправки в боевую часть. Он признал свою вину и отделался штрафом.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчину приговорили к испытательному сроку за двукратный отказ от повестки и уклонение от мобилизации. На суде он признал свою вину и раскаялся.

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