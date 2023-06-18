Во временно оккупированном Скадовске 'бавовна': сообщили об ударе по БК врага

Вечером 18 июня временно оккупированный Скадовск Херсонской области посетила новая "бавовна". В месте "прилета" размещались боеприпасы, а также танк, КАМазы и база российских захватчиков.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Скадовский Защитник". Отмечается также, что местный морг забит трупами российских солдат.

Сильные взрывы в Скадовске также подтвердили в Telegram военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", отметив, что в городе "очень громко".

Напомним: утром 18 июня "бавовна" также посетила временно оккупированный поселок Рыково недалеко от Геническа на Херсонщине. Как выяснилось впоследствии, ударом было ликвидировано 52 российских оккупантов, и еще очень многие захватчики получили травмы разной степени тяжести, ампутации конечностей и т.д. Масштабы разрушений также максимальны, поскольку в месте "прилета" было очень много БК, что детонировало более 5-6 часов.

В месте "прилета" хранилось огромное количество оружия, которое дальше развозилось на Запорожское направление, откуда оккупанты обстреливали населенные пункты Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в селе Рыково Генического района Херсонщины был уничтожен склад боеприпасов. С утра в оккупированном населенном пункте не было связи и света. Часть людей сидит по подвалам, часть эвакуируется;

– в ночь на 12 июня во временно захваченных Россией городах Мелитополь и Токмак в Запорожской области раздались взрывы. В сети писали, что у российских оккупантов снова была "бавовна".

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