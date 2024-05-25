Во время наступления на Харьковщине потери россиян составили 8 к 1 украинцу, – Зеленский

Прорыв российских оккупантов, который произошел в направлении Харькова чуть более двух недель назад, закончился военными жертвами 1 до 8, один украинец на восемь россиян. Российскому диктатору Владимиру Путину плевать даже на своих людей как на гражданских, так и на военных.

Об этом в интервью изданию "Власть" рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, лидеру Кремля безразлично, кто на каком языке говорит.

"И скажите, где-то там дается эта статистика, ему интересны [потери людей] или нет? До этого в неделю было порядка 2-3 тыс. жертв – я постоянно получаю аналитику об убийстве российских военных. 2-3 тыс. семей потеряли своих детей. Да ему абсолютно наплевать", – убежден президент.

Он предположил, что пока россияне гибнут, Путин сидит в СПА, что неоднократно показывали медиа.

"Он в это время занимается совершенно другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 мая Зеленский сообщил, что подразделениям Сил обороны Украины удалось взять под боевой контроль пограничье Харьковской области. Речь идет о территориях, куда зашли войска России в рамках своего нового наступления на севере региона, начавшегося 10 мая.

– Президент Украины убежден, что мировое сообщество может заставить Россию прекратить войну в Украине. Именно поэтому диктатор РФ Владимир Путин боится саммита мира в Швейцарии и пытается сорвать это мероприятие.