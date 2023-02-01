Из Франции поступают положительные сигналы: истребители F-16 для Украины не являются "табу" – Politico

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что его страна готова обсудить возможную передачу Украине истребителей F-16. Такая военная помощь не является табу.

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Об этом глава французского МО сказал после встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Издание Politico отметило: позитивные сигналы Франции поступают даже после того, как президент США Джо Байден сказал "нет" отправке самолетов в Украину.

Известно, что министр обороны нашей страны приезжал в Париж, чтобы повести с Лекорню и президентом Франции Эммануэлем Макроном переговоры, касающиеся военной помощи.

Отвечая на вопрос об истребителях для Воздушных сил Украины, Лекорню, выступая на пресс-конференции перед встречей с президентом Франции, сказал: "Нет никаких табу".

Он добавил, что украинская делегация во главе с Резниковым совершила визит, чтобы "детализировать военные нужды украинской армии, частью которой является авиация".

Оба министра подтвердили, что Киев пока что не обращался к Парижу с официальным запросом. В ходе переговоров они обсудили более широкие вопросы, например, как современная военная авиация будет вписываться в ВСУ.

Министр обороны Франции также объявил, что Париж передаст еще 12 штук 155-мм САУ Caesar в дополнение к уже отправленным 18 пушкам.

Общаясь с журналистами в Париже, Резников сказал, что в вопросе отправки в Украину военных самолетов "настроен оптимистично".

В настоящее время Франция переходит на самолеты Rafale, а это означает, что более старые модели, такие как Mirage 2000, могут быть переданы Украине, по словам нескольких источников, знакомых с этим вопросом.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее возможность передачи ВСУ истребителей не исключил президент Франции Эммануэль Макрон. Когда это может произойти, он не уточнил. При этом политик подчеркнул, что государство не ставит себе ограничений в военной поддержке Украины, которая борется с нападением России.

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тоже говорил, что его страна рассмотрит вопрос передачи F-16, если Киев обратится с такой просьбой.

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