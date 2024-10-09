Теперь ТЦК не перехватят: в Украине обновили правила мобилизации. Что изменилось

Кабинет министров внес изменения в порядок призыва военнообязанных на военную службу во время мобилизации – теперь можно самостоятельно выбрать воинское подразделение, минуя услуги ТЦК. Так как они, как правило, игнорируют пожелания что мобилизованных, что добровольцев. А командиры воинских частей получили полномочия самостоятельно ⁠⁠комплектовать боевые части добровольцами, и выдавать им направления на ВЛК. Для чего были приняты эти изменения, читайте в материале OBOZ.UA.

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Работу рекрутинговых центров военкоматы часто игнорировали

На первый взгляд, новое правительственное постановление морально устарело: возможность самостоятельно выбирать, где служить, появилась еще в ноябре 2023 года, когда открылся первый рекрутинговый центр украинской армии (30 сентября отрылся уже сороковой такой центр). А улицы украинских городов пестрят бигбордами с рекламой конкретных бригад, которые набирают себе определенных специалистов.

"Я еще в мае позвонил на телефон собственного рекрутингового центра "Азова". Прошел собеседование, мне выдали направление на ВЛК, потом почти три месяца учебки, и теперь на фронте. С ТЦК я вообще не пересекался, ни на каких этапах", – рассказывает OBOZ.UA Юрий, бизнесмен, который после начала полномасштабной войны активно участвовал в местной теробороне.

Но в целом с рекрутинговыми центрами украинской армии оказалось не все так просто. Их работу ТЦК очень часто игнорировали, буквально уводя из-под носа военных подразделений необходимых им граждан с определенной военно-учетной специальностью. Которые потом служили "куда пошлют".

"Существует внутренний обмен данными. И о том, что такая-то бригада выписала определенному военнообязанному отношение (документ из части, что мы хотим взять тебя на службу) практически сразу становилось известно в ТЦК. А там – "да можете гулять с этим отношением, у нас есть части приоритетного формирования". Перехватывают этого военнообязанного, на стадии, когда он в часть еще не прибыл, и все: он будет служить не там, где хочет, а куда его направят из военкомата", – говорит OBOZ.UA офицер ВСУ Вячеслав Коновалов.

Но иногда бывают и чудеса.

"Я завербовался через рекрутинг в ГУР, но в подразделение попасть не успел: военкомат перехватил и отправил в Десну, учиться на штурмовика. К счастью, приехали люди из военной разведки и меня отбили", – рассказывает OBOZ.UA 48-летний Алексей, работавший в небольшой компании по производству дронов.

Одним словом, действовал закон силы. Ну какой ТЦК будет спорить с "Азовом"? Или, тем более, с Главным управлением разведки. А если воинская часть попроще, можно добровольца перехватить, и улучшить показатели по мобилизации.

Проблема перехвата добровольцев работниками ТЦК решена

Подобную анархию в области мобилизационных процессов и призвано пресечь постановление Кабинета министров. Которое во многом было принято из-за многочисленных жалоб командиров частей, терявших необходимых им специалистов.

"Этим постановлением Кабмин закрепил то, что анонсировано Министерством обороны Украины еще летом. Речь не совсем о добровольцах, а в целом о военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. К моменту получения повестки они могут обратиться в командование конкретной воинской части, и, если они устраивают воинскую часть, командир самостоятельно направляет их на ВЛК. И после получения заключения зачисляет их в штат этой части, именно в качестве мобилизованного. Потому что принять на военную службу в конкретную воинскую часть по контракту можно было и раньше", – говорит в комментарии OBOZ.UA член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

На уточняющий вопрос OBOZ.UA: решает ли постановление Кабмина проблему, что раньше ТЦК перехватывало у воинских частей военнослужащих, Федор Вениславский ответил коротко – "да". Одним словом, правовая коллизия устранена. И если у военнообязанного есть отношение к части, военкомат забирать его теперь не имеет права.

"Мы максимально эффективно используем мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в то подразделение, которое они избрали. Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили – проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление гарантирует, что каждый сможет присоединиться туда, где его желания и умения совпадают с потребностями обороны", – сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.