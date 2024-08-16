Военнообязанные смогут проверить повестку от ТЦК через Резерв+: как это будет работать

Военнообязанные смогут проверять силу своих повесток от ТЦК через резерв+. Кабинет Министров Украины принял соответствующие изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации (постановление №560) на заседании 16 августа.

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Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета". Изменения предполагают уточнение требований к повесткам, созданным через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Теперь они будут иметь уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода, что позволит проверять всю указанную в повестке информацию.

Также определен механизм проверки действия повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, в частности, с помощью мобильного приложения. Таким образом, через приложение Резерв+ можно будет проверять силу повесток от ТЦК, которые сформированы через реестр "Оберег".

Кроме того, правительство определило статус повесток на бланке и повесток, созданных через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая их распечатанные версии, и подтвердило их юридическую силу.

Также в порядке урегулировано определение адреса посылки повестке резервисту или военнообязанному, который обновил свои персональные данные после завершения 60-дневного периода, предусмотренного законодательством для уточнения учетных данных. Кроме этого, уточнено содержание информации, присылаемой вместе с повесткой.

Пока что текст изменений в постановление №560 не опубликован.

Напомним, в Украине по меньшей мере 6 млн. мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

Ранее сообщалось, что электронный формат военно-учетного документа в приложении Резерв+ является полноценным аналогом обычного бумажного военного билета или приписного удостоверения.

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