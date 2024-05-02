'Военные мужественно сдерживают попытки прорыва врага': Клименко рассказал о рабочей поездке в Донецкую область. Фото

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил с рабочим визитом Донецкую область. Там он провел оперативное совещание с главой региона Вадимом Филашкиным и руководителями региональных подразделений системы МВД.

Об этом министр сообщил в Telegram. Он отметил, что украинские военные мужественно сдерживают попытки прорыва врага, активизировавшего свои действия на линии фронта.

"Работаем на Донбассе. Оккупанты значительно активизировали действия на линии фронта, но наши военные мужественно сдерживают попытки прорыва. С начала полномасштабной войны россияне обстреляли регион почти 15 тысяч раз", – отметил Клименко.

По словам министра, каждый день более 20 следственных групп полиции фиксируют эти преступления. Кроме того, волонтеры организации "Белые Ангелы" продолжают эвакуировать детей и взрослых из зоны боевых действий.

"Во время предварительной командировки в регион дал задачу обеспечить ГСЧС бронежилетами высшего класса. 260 спасателей, служащих непосредственно в прифронтовых общинах, уже получили новые средства защиты", – в частности сообщил министр.

Клименко напомнил, что, несмотря на ежедневные обстрелы, специалисты миграционной службы и Сервисных центров МВД продолжают оказывать услуги гражданам, учитывая ситуацию с безопасностью.

"Заботимся о гражданах в каждом уголке страны. Защищаем и спасаем", – подытожил свой визит в регион глава МВД.

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