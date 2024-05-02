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"Военные мужественно сдерживают попытки прорыва врага": Клименко рассказал о рабочей поездке в Донецкую область. Фото

Анна Павлова
War
2 минуты
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'Военные мужественно сдерживают попытки прорыва врага': Клименко рассказал о рабочей поездке в Донецкую область. Фото

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил с рабочим визитом Донецкую область. Там он провел оперативное совещание с главой региона Вадимом Филашкиным и руководителями региональных подразделений системы МВД.

Об этом министр сообщил в Telegram. Он отметил, что украинские военные мужественно сдерживают попытки прорыва врага, активизировавшего свои действия на линии фронта.

"Военные мужественно сдерживают попытки прорыва врага": Клименко рассказал о рабочей поездке в Донецкую область. Фото

"Работаем на Донбассе. Оккупанты значительно активизировали действия на линии фронта, но наши военные мужественно сдерживают попытки прорыва. С начала полномасштабной войны россияне обстреляли регион почти 15 тысяч раз", – отметил Клименко.

По словам министра, каждый день более 20 следственных групп полиции фиксируют эти преступления. Кроме того, волонтеры организации "Белые Ангелы" продолжают эвакуировать детей и взрослых из зоны боевых действий.

"Во время предварительной командировки в регион дал задачу обеспечить ГСЧС бронежилетами высшего класса. 260 спасателей, служащих непосредственно в прифронтовых общинах, уже получили новые средства защиты", – в частности сообщил министр.

"Военные мужественно сдерживают попытки прорыва врага": Клименко рассказал о рабочей поездке в Донецкую область. Фото

Клименко напомнил, что, несмотря на ежедневные обстрелы, специалисты миграционной службы и Сервисных центров МВД продолжают оказывать услуги гражданам, учитывая ситуацию с безопасностью.

"Заботимся о гражданах в каждом уголке страны. Защищаем и спасаем", – подытожил свой визит в регион глава МВД.

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