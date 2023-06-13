'Военные преступники будут уничтожены': хакеры взломали радиостанции и анонсировали поход российских добровольцев на Крым. Видео

В России хакеры взломали радиоэфир в ряде городов. Россияне, живущие в нескольких регионах РФ, вынуждены были слушать обращение бойцов легиона "Свобода России" к мирному населению.

Видео дня

В своем обращении "легионеры", воюющие на стороне Украины, анонсировали поход на Крым и его освобождение от "банд военного преступника Путина". Видео, снятое жителями Туапсе Краснодарского края, слушавшими обращение, опубликовало одно из российских изданий.

По данным журналистов, обращение легиона "Свобода России" жители Туапсе услышали на волнах местного Первого радио около 16 часов дня 12 июня. Это же обращение звучало по радио в Курске и Тюмени.

В обращении добровольцы из легиона "Свобода России" анонсировали освободительный поход на оккупированный РФ с 2014 года украинский полуостров Крым.

"Считаем своим долгом помочь крымчанам очистить полуостров от банд военного преступника Путина. Просим вас сохранять спокойствие и оказать нам максимальное содействие для борьбы с преступным режимом. Напоминаем, что мирное население, в отличие от военных преступников Путина, никогда не было целью для легиона "Свобода России". Мы – защитники и освободители, а не каратели", – отмечено в сообщении.

"Легионеры" также анонсировали уничтожение военных преступников, входящих в состав оккупационной российской армии. Избежать смерти оккупантам удастся лишь в случае сдачи в плен.

"Военные преступники будут уничтожены, кроме тех раскаявшихся, кто сдастся в плен легиону "Свобода России". Этим комбатантам мы гарантируем соблюдение всех прав согласно Женевским конвенциям", – заявили добровольцы-россияне.

Напомним, ранее российские добровольцы призвали жителей Крыма предоставить им данные о расположении оккупантов на полуострове. Бойцы легиона "Свобода России" заявили, что не признают фальшивые референдумы и оккупацию Россией полуострова, а своим долгом считают вернуть Украине то, что ей принадлежит по праву.

"Легионеров" прежде всего интересуют координаты дислокации и адреса проживания оккупантов, в частности руководящего состава российской армии, маршруты и места расположения военной техники, данные коллаборантов и "сочувствующих".