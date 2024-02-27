"Воевать на стороне правды": в "Сибирском батальоне" заявили о пополнении своих рядов и показали новобранцев, которые будут бороться против РФ. Видео
Подразделение ВСУ "Сибирский батальон", комплектуемое представителями коренных народов РФ, пополнило свои ряды новобранцами. Новые бойцы решительно настроены бороться против российских войск на стороне Украины.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале батальона. Там также показали фото и видео новых бойцов, конечно, не раскрывая их лиц.
Отмечается, что они начали проходить курс подготовки под руководством украинских и западных инструкторов. Опытом с новобранцами поделятся и старшие побратимы, прошедшие бои в самых горячих точках фронта.
В батальоне "Сибирь" заявили, что недавний выход украинских сил из Авдеевки лишь укрепил их в желании воевать на стороне правды.
Боец с позывным "Вальтер", получивший в боях два пулевых ранения, отметил, что имел возможность увидеть, во что превратили украинскую землю оккупационные войска РФ.
"Я еще сильнее убедился в правильности своего решения, увидев воочию то, что эти мрази вытворяют", – заявил он.
В батальйоне добавили, что сегодня все бойцы "Сибири" снова рвутся в бой, поскольку это борьба за освобождение и восстановление справедливости.
Желающим присоединиться к подразделению там предложили заполнить анкету Гражданского Совета. Его волонтеров и сторонников командование и сами новобранцы поблагодарили за средства, собранные для покупки билетов и организации транзита новой группы.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Сибирском батальоне" заявили, что ФСБ или другие российские спецслужбы создают фейковые чат-боты в Telegram. Через них агрессор пытается выявлять граждан РФ, желающих влиться в ряды ВСУ в составе батальона "Сибирь".
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