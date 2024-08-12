'Воевать за свободу': сенатор предлагает Украине нанимать в странах партнеров пилотов-пенсионеров F-16. Видео

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предложил пригласить американских пилотов F-16 в отставке воевать на стороне Украины. Так Киев сможет использовать предоставленные партнерами истребители раньше, пока украинские пилоты проходят обучение.

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Об этом сенатор-республиканец сказал на брифинге в Киеве в понедельник, 12 августа. Он отметил, что Украина может нанять американских пилотов-пенсионеров, которые пожелают помочь стране в противостоянии российской полномасштабной агрессии.

"Когда дело дойдет до F-16... слишком долго. Они здесь. Давайте их использовать. Научим пилотов. Я разговаривал с президентом Зеленским. Если ты пилот F-16 в отставке и хочешь воевать за свободу, то тебя возьмут сюда. Они собираются искать в странах НАТО вышедших на пенсию пилотов истребителей, чтобы помочь, пока не научатся украинские пилоты", – заявил он.

По мнению сенатора, Украина сможет использовать предоставленные партнерами самолеты F-16 раньше, в то время как украинские пилоты будут проходить соответствующее обучение. И этот вопрос он собирается поднять в США.

Также политик собирается поднять вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

"Мое сообщение таково: нам нужно быть полностью готовыми. Вот что я хочу увидеть в 2024 году: я хочу, чтобы Украине было приглашение на вступление в НАТО. Собираюсь поднять этот вопрос с генеральным секретарем. Я прошу президента Байдена, прежде чем вы покинете должность, обеспечьте, чтобы это приглашение было выдано", – добавил Линдси Грэм.

Как сообщал OBOZ.UA, также Грэм подчеркнул, что Вашингтон должен быть более гибким в вопросе разрешения Украине использовать американское вооружение для ударов по России. Учитывая прорыв сил обороны в Курской области РФ, Белый дом должен снять ограничения.

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