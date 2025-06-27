Воины 21-й механизированной бригады ВСУ разгромили российских морпехов на Сумщине и наловили пленных. Видео

Бойцы 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины устроили "черный день" для российских морпехов на Сумщине. Оккупанты понесли тяжелые потери убитыми и ранеными, а десятеро попали в плен.

Видео дня

Об этом рассказали в пресс-службе 21-й ОМБр 25 июня. Также было опубликовано видео с захваченными российскими пленными.

По словам украинских воинов, пленные оккупанты проходили службу в 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота РФ.

Эта часть много лет дислоцировалась в украинском городе Севастополь и принимала активное участие в захвате Крыма в 2014 году.

В день разгрома захватчики выполняли задачи по закреплению на украинской территории, эвакуации своих раненых и погибших.

"Закрепиться на посадку, окопаться, подождать две-три недели, нас поменяют", – рассказал один из пленных о задачах своего подразделения.

Другой сказал, что в тюрьме подписал контракт, однако не явился по вызову, потому что "не хотел".

"Десять дней оставалось до контракта, заканчивался бы. Нашли меня. Они забрали меня, забросили сюда. С 20 мая нахожусь здесь", – сказал он.

Захваченные в плен оккупанты рассказали, что попали под мощный украинский удар.

"С двух сторон получил ранения. Летело со всего. И "Баба Яга", и FPV-дроны, и минометы. Нам нашли канавку небольшую с двумя товарищами. И сидели почти до самого вечера, пока нас трехсотых не нашли", – рассказал пленный россиянин.

В тот день 810-я бригада ВС РФ понесла значительные потери, говорят украинские воины. Z-военкоры объявили его "черным днем" для российской морской пехоты.

Сейчас жизни пленных россиян ничего не угрожает. Они получают медицинскую помощь.

Обращение с ними происходит в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, сообщили в 21-й ОМБр ВСУ и добавили, что продолжают выполнять боевые задачи на Сумщине.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение агрессора на Сумщине остановлено, а линия столкновения стабилизирована. ВСУ повторно сковали около 50 тыс. оккупантов на Курском и Сумском направлениях, в том числе элитные бригады ВДВ и морпехов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW на 26 июня, на Курщине идут ожесточенные бои. Россияне атаковали неопределенные районы области. Z-блогеры жаловались, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Теткино и Нового Пути.

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