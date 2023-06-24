Воины ВСУ ликвидировали за сутки 580 оккупантов, уничтожено 7 танков и 30 артсистем: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 223,9 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 23 июня, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 580 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 7 танков, 6 боевых бронированных машин и 30 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 4024 танка, 7804 ББМ и 4015 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 619 единицы реактивных систем залпового огня и 383 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 314 самолетов, 308 вертолетов и 3460 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1228 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, утилизировали 6731 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 548 – специальной техники.

Напомним, на временно оккупированной части Херсона российских захватчиков продолжают преследовать невзгоды. Об очередной "бавовне" 23 июня сообщили из Геническа: по данным ВСУ поражено расположение росгвардейцев, также "потрепало" кадыровцев.

Ранее сообщалост, что Сили обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении на фронте, в то время, как российские войска несут потери. В течении пятницы, 23 июня, оккупанты потеряли на этом участке как минимум шесть складов с боеприпасами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте 23 июня отметили, что украинские войска продолжают добиваться успеха. Но несмотря на это, оккупанты предпринимают попытки вернуть себе утраченные позиции.