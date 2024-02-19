Воины ВСУ ликвидировали за сутки 1290 солдат и самолет армии РФ – Генштаб

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 119 единиц российской военной техники и вооружения, в том числе сбили 336-й с начала полномасштабной войны вражеский самолет. Также воины ликвидировали еще 1290 солдат оккупационной армии РФ

Так, общие потери живой силы агрессора на сегодня составляют уже 403 720 человек. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Накануне Силы обороны обезвредили 34 боевых бронированных машин (всего 12 232), 24 артиллерийские системы (9733), 11 танков (6498) и две реактивные системы залпового огня (986) захватчиков.

С неба воины "приземлили" 11 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 7460) и вражеский самолет (336) – истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.

Во время боев защитники сожгли 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн (всех 12 767) и пять – спецтехники (1545) оккупантов.

С начала российского вторжения Силы обороны также уничтожили 1898 крылатых ракет, 674 средства ПВО, 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров, подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы роты ударных БПЛА Korvus 117-й ОБр ТрО уничтожили наблюдательный комплекс "Муром-М" оккупантов. С помощью этой системы враг следил за украинскими пограничниками на Сумщине.

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