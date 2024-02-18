ВСУ уничтожили вражеский 'Муром-М': оттуда оккупанты наблюдали за приграничьем Сумщины

Украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу и технику российской армии, которая пришла на нашу землю, чтобы ее оккупировать. В этот раз наши бойцы уничтожили вражеский наблюдательный комплекс "Муром-М".

По враждебной цели отработали бойцы роты ударных БПЛА "Korvus" 117-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Видео с работой защитников опубликовали на Facebook-странице бригады.

Захватчики снова остались без "глаз". Как отмечается, из этого наблюдательного пункта враг следил за границей Сумщины.

"Великолепная работа роты ударных БПЛА "Korvus" 117 обр ТрО. Уничтожен "Муром-М", с помощью которого враг наблюдал за приграничьем Сумщины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны-камикадзе украинского производства продолжают "кошмарить" российских оккупантов. На этот раз БПЛА PEGAS в тандеме с еще одним дроном поразили вражескую бронетехнику.

Ранее сообщалось, что армия страны-агрессора России за четыре месяца наступательной операции на Авдеевском направлении потеряла более 1300 единиц бронетехники и пять самолетов. Кроме этого, выполняя задачи Путина по захвату Авдеевки, на ее происках "демилитаризировалось" почти 50 тыс. оккупантов.

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