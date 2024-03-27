Воины ВСУ показали, как устраивают 'бавовну' оккупантам на Авдеевском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и технику российской захватнической армии. Так, недавно воины ВСУ устроили солдатам РФ "бавовну" на Авдеевском направлении.

Бойцы дронами атаковали здание, в котором засели оккупанты. Соответствующее видео опубликовал в сети блоггер и волонтер Сергей Стерненко.

По оккупантам отработало подразделение операторов дронов "Инквизиция 59 легиона", 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины.

"На Авдеевском направлении "Инквизиция 59 легиона" дронами разрушает здания, где засели россияне. Кстати, можете увидеть наглядно разницу между обычным и очень толстым FPV. Ваши донаты конвертируются в отличный результат", – написал Стерненко.

Ранее сообщалось, что украинские защитники в Запорожском направлении уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "БУК". Прицельный удар нанес легендарный ЗРК HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

Напомним, что OSINT-аналитик Ричард Верекер сообщил, что Россия начала быстрее терять технику на поле боя. За весь период полномасштабной войны соотношение потерь танков к боевым бронемашинам колебалось в пределах 1,47-2,17, однако в марте 2024 года выросло до 3,87 и 6,80 – за последние 10 дней.

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