'Война изменилась': Залужный объяснил, как видит цели Украины на фронте в 2024 году

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для американского издания CNN рассказал, какими видит главные военные цели Украины в 2024 году. По словам Залужного, сейчас картина войны изменилась и Украина должна адаптироваться к сокращению военной помощи со стороны ключевых союзников и еще больше сосредоточиться на технологиях, чтобы победить Россию.

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Кроме того, главнокомандующий отметил, что дроны сегодня обеспечивают лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, а также обратился к проблеме массовой мобилизации. Он отметил, что в Украине должны признать значительное преимущество, которое имеет противник в мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью собственных государственных институтов повысить численность армии без использования непопулярных мер. Статья была обнародована 1 февраля на официальном сайте Генерального штаба ВСУ, ниже OBOZ.UA публикует ее полный текст без изменений.

Почти 80 лет отделяют нас от последних битв Второй мировой войны, которая стала основой стратегического видения войн конца ХХ века – начала ХХІ века.

Несмотря на бурное развитие вооружения и военной техники, а именно: авиации, ракет и космических средств, развитие связи и РЭБ, стратегия победы заключалась в уничтожении противника и захвате или освобождении территории.

При этом формы и способы, которыми это достигалось, напрямую зависели от уровня развития вооружения и используемой военной техники.

Конечно, знание основ стратегии, оперативного искусства, тактики должны сопровождать карьерный рост военных специалистов и служить решению двух главных задач.

Первая из них, вероятно, второстепенна. Она состоит в подготовке военачальника непосредственно к предстоящей войне с задачей предусмотреть ту обстановку войны, которая будет идти до начала военных действий. Именно такая сверхсложная задача при решении позволяет выдержать удар и дать достойный отпор врагу, обескровить его ударные группировки и тем самым выиграть время для перехвата инициативы. Весь этот процесс связан с огромными рисками и сомнениями, обусловленными наличием лишь одного шанса дать достойное сопротивление меньшими силами из-за ограниченных ресурсов.

Вторая задача, на мой взгляд, основная – вовремя выяснить требования, выдвигаемые войной, связанными с развитием технического прогресса, и, как следствие, стремительным развитием вооружения и военной техники, политической ситуацией как в мире, так и в самом государстве, экономическому состоянию и т.д. Следовательно, для каждой войны необходимо находить лишь свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к Победе.

Говоря о своей собственной особой стратегии, никак не можем отвергать полностью существующие доктрины, описывающие процесс подготовки и ведения операций. Мы должны осознавать, что они будут постоянно меняться и наполняться новым содержанием.

Принципы же оперативного искусства останутся неизменными.

Итак, с учетом сегодняшних требований, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы.

Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять постоянно растущий широкий спектр задач. Следовательно, беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины по целому ряду причин.

Вместе с тем, в сложившейся ситуации есть еще ряд факторов, безусловно влияющих на решения по поиску новых форм применения сил обороны. Вот некоторые из них:

– нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;

– высока вероятность провоцирования Россией еще ряда конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;

– истощенность наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха;

– недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, являющихся ее партнерами, что позволяет, по крайней мере, успешно вести позиционную войну на истощение;

– существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе у противника и неспособность государственных институций в Украине улучшить состояние комплектования сил обороны без применения непопулярных мер;

– несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие – углубление зависимости Украины от снабжения союзниками;

– неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки;

Опыт ведения боевых действий Вооруженными силами Украины, особенно в 2022-2023 годах уникален, и до сих пор остается лишь нашим достоянием, а потому, неустанно ища путь к Победе, обязывает нас постоянно проводить ревизию имеющихся возможностей, от которых зависит результат ведения боевых действий. и искать пути получения преимущества над противником. Причем, оперируя понятием результат боевых действий, мы понимаем условия, при которых противник откажется от дальнейшей агрессии, и само создание таких условий представляется эффективным применением возможностей, которые есть в арсенале Вооруженных сил Украины.

Учитывая вышесказанное, а также в соответствии с условиями войны настоящего, едва ли не основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных быстро развивающихся средств. Именно попытка воспользоваться достижениями прогресса в сфере развития новейших технологий позволит выиграть научно-, технически-, технологически-тактический бой и приведет не только к безусловной Победе, но и экономии и сохранению ресурсов как Украиной, так и нашими партнерами.

Необходимость существенно увеличить возможности беспилотных систем и других новейших технологических систем, положительно влиять на ход боевых действий, побуждает как следствие к поиску новых форм и способов применения, которые, в свою очередь, безусловно повлияют и на структуру как Вооруженных сил, так и других составляющих Сил обороны Украины.

Повысить влияние БПС и других новейших систем на эффективность боевых действий можно благодаря:

– постоянному повышению ситуационной осведомленности командиров и возможности ее поддержки в условиях реального времени в зоне проведения операции и днем, и ночью, при любых погодных условиях;

– круглосуточному обслуживанию огня и ударов в режиме реального времени;

– обеспечению разведывательной информации в интересах поражения в режиме реального времени;

– нанесению точных и высокоточных ударов по противнику и его объектам как на переднем крае, так и в глубине.

Следовательно, необходимо создание нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей, который будет основываться не только на пространственно-временных показателях военных (боевых) действий, но и преимущественно на создании решающих условий и достижении соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации целей операции.

Исходя из опыта ведения боевых действий и прогноза развития вооруженной борьбы, такими решающими условиями являются:

– достижение абсолютного преимущества в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективное поражение, разведку, наблюдение и логистику;

– лишение противника возможностей вести наступательные или оборонительные действия;

– повышение мобильности своих войск и полное ограничение мобильности войск противника;

– безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных районов местности;

– лишение противника возможностей восстанавливать утраченное положение и наращивать усилия.

На первый взгляд это абсолютно консервативные и классические условия, достижение которых служит уже давно действующим формам и способам. Но это лишь на первый взгляд, так как именно средства их достижения уже изменились, и старые средства, к сожалению, все больше остаются мечтой для Вооруженных сил Украины, в первую очередь изменяются и способы их достижения.

Согласно изложенной идее создания определяющих условий, процесс их достижения, конечно, будет обеспечиваться решением ряда оперативных задач, а при решении каждой оперативной задачи будут создаваться необходимые эффекты благодаря привлеченным силам и средствам. И именно они, за счет технологического преимущества, должны действовать не по шаблону и в соответствии, по крайней мере, к действующей доктрине.

Создание необходимых эффектов, без сомнения, уже сегодня коренным образом приводит к изменениям в системе применения. Так, для реализации условий создания необходимых эффектов уже сегодня необходимо считать как отдельные:

– операцию по созданию цифрового поля;

– операцию по контролю за радиоэлектронной обстановкой;

– операцию комбинированных ударных беспилотных и киберсредств;

– логистическую операцию.

Все перечисленные операции уже овладевают и развиваются. Они производятся по единому замыслу и плану, согласованы и взаимосвязаны, но отличаются по содержанию.

Относительно ведения непосредственно операций по достижению эффектов, вероятно по своему содержанию, они, по сути, будут оборонительными и наступательными, но по способу выполнения могут быть:

– операция по понижению экономического потенциала противника;

– операция по полной изоляции и истощению;

– роботизированная поисково-ударная операция;

– роботизированная операция по контролю кризисного района;

– психологическая операция ударными средствами;

– оборонная технологическая бесконтактная операция.

Этот список операций будет постоянно расти с развитием самих средств, и, конечно, будет побуждать к изменениям в доктринальных документах и формировании совершенно новой философии подготовки и ведения боевых действий. Появление новых самостоятельных операций или их сочетание приводит к необходимости создания новой организационной структуры. Все это возможно будет при гибком и быстром реагировании государственных институций на изменения.

Таким образом, происходят изменения по существу и содержанию классических оборонительных, наступательных и стабилизационных операций, подход к планированию и ведению которых был обычно линейным и шаблонным. В то же время эти операции были объединены по сути, в т. ч. и по взглядам партнеров. Наряду с этим, давно известная концепция сети сетецентрической войны в новых условиях, благодаря высокотехнологичным средствам вооруженной борьбы, находит свою интерпретацию не благодаря действиям войск, а благодаря созданию эффектов и достижению решающих условий с помощью соответствующих способностей.

Также хотел бы отметить, что кроме повышения эффективности боевых действий, беспилотные и другие новейшие технологические системы способны решить ряд ключевых проблем в организации и ведении боевых действий Сил обороны Украины:

– повысить степень бесконтактности ведения боевых действий и, как следствие, снизить уровень потерь из-за возможности дистанционного управления этими средствами;

– снизить степень роли традиционных средств поражения в выполнении боевых задач;

– обеспечить ведение боевых действий с ограниченным привлечением тяжелой боевой техники;

– несмотря на отсутствие корабельного состава, наносить поражение как надводным, так и подводным силам противника и его береговой инфраструктуре практически на всю глубину театра военных действий на море с высокой эффективностью и минимальным риском для личного состава;

– наносить противнику массированные внезапные удары по объектам критической инфраструктуры, важным коммуникациям без применения дорогостоящих в эксплуатации и производстве ракет и пилотируемой авиации.

Этот список преимуществ является неполным и, без сомнения, будет изменяться, расширяя спектр эффективного применения. Конечно, на поле боя противник будет искать пути защиты и попытается взять инициативу в свои руки. Поэтому с развитием способностей ударных систем, в том числе беспилотных, крайне необходимо усовершенствование систем защиты и противодействия. Следовательно, для овладения новыми формами и способами, Силам обороны необходимо создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, к которой будут принадлежать подсистемы:

– разработки и научного сопровождения;

– производства и обслуживания;

– подготовки персонала и обобщения боевого опыта;

– применение войск (сил);

– гибкого финансирования;

– логистики.

Вероятнее всего, каждая из подсистем в дальнейшем будет нуждаться в отдельном исследовании и развитии, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что система должна быть целостной и одновременно гибкой как к субъектам, которые могут привлекаться, так и по финансированию и изменению производства.

Бесспорно, все это потребует времени, но самое время является определяющим.

С учетом уже фактически существующей системы применения, найденных технических решений и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также по взглядам партнеров в современных условиях, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев.

Указанный термин обусловлен необходимостью создания соответствующих организационных структур и их комплектования, подготовки персонала, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы.

Ввиду этого, в 2024 году нам нужно основные усилия сосредоточить на:

– создании системы обеспечения сил обороны высокотехнологичными средствами;

– внедрении новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

– как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Итак, мы говорим, что в современных условиях Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими Сил обороны государства обладают способностями, позволяющими не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное ущерб, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 29 января появилась информация о том, что Залужный якобы уволен с должности. Спикер президента Сергей Никифоров, комментируя эту информацию, сказал OBOZ.UA: "Нет предмета разговора".

– Источники OBOZ.UA рассказали, что Зеленский действительно встречался с Залужным и предлагал ему покинуть пост в обмен на другую должность, но тот отказался.

– По данным Economist, Зеленский предлагал Залужному должность секретаря СНБО. Издание отмечает, что из-за утечки информации "пострадали" и генерал, и президент.

– Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже заявлял, что якобы нет оснований говорить об отставке Залужного, поскольку тот четко выполняет свои функции.

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