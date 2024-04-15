'Война уносит цвет нации': в боях за Украину погиб 19-летний доброволец Третьей штурмовой. Фото

Защищая родную землю от врага, на фронте погиб воин Третьей штурмовой бригады Юрий Гук из Ивано-Франковска. Парень бросил обучение на IT в вузе и добровольцем пошел воевать за Украину.

Совсем молодой, а такой отважный защитник стал небесным ангелом в 19 лет. О потере сообщил в Facebook лицей №16 Ивано-Франковского городского совета.

"А ты на небо совсем рано полетел, в объятия Бога, принявшего тебя к себе…" Страшное известие снова прилетело черной зловещей птицей, превратив весенний день во тьму нестерпимой боли и глубокой траура", – отметили в учебном заведении.

Выпускник лицея Гук Юрий Романович, 03.05.2004 г. р., с полномасштабным российским вторжением только поступил в вуз. Он овладевал IT-специальность в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

В прошлом году студент оставил учебу и пошел в Сил обороны, чтобы защищать родную землю от врага. Добровольцем он пополнил ряды легендарной 3-й отдельной штурмовой бригады. Солдат Юрий Гук героически погиб во время выполнения боевого задания на фронте 10 апреля 2024 года.

"3 мая ему должно было исполниться 20 лет. Вечная память тебе, Юрчик, ты навсегда в наших сердцах!" – написала в Facebook Людмила Кудря.

Она отметила, что похороны пройдут 15 апреля, и призвала ивано-франковцев прийти и поклониться юному Герою.

"К сожалению, война отнимает у нас цвет нации – молодых, мужественных, преданных Украине патриотов. В наших сердцах и памяти Юрий навсегда останется Героем, который положил свою жизнь за свободу Украины. А его имя уже отчеканено на скрижалях истории освободительной борьбы против российского оккупанта. В скорби склоняем головы, разделяя боль непоправимой утраты вместе с родными и чествуем светлую память достойного сына Украины. Скорбим всей лицейской громадой. Покойся с миром, Юрий!" – добавили в лицее.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских оккупантов под Авдеевкой погиб воин 3-й ОШБр Всеслав Фролов с позывным "Адвокат". В довоенной жизни Герой был известен в Кривом Роге юристом, а во время войны за защиту Украины был отмечен высокими государственными наградами, в частности "Крестом храбрых" и "Золотым крестом".

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