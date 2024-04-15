УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Война уносит цвет нации": в боях за Украину погиб 19-летний доброволец Третьей штурмовой. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
9,9 т.
'Война уносит цвет нации': в боях за Украину погиб 19-летний доброволец Третьей штурмовой. Фото

Защищая родную землю от врага, на фронте погиб воин Третьей штурмовой бригады Юрий Гук из Ивано-Франковска. Парень бросил обучение на IT в вузе и добровольцем пошел воевать за Украину.

Совсем молодой, а такой отважный защитник стал небесным ангелом в 19 лет. О потере сообщил в Facebook лицей №16 Ивано-Франковского городского совета.

"А ты на небо совсем рано полетел, в объятия Бога, принявшего тебя к себе…" Страшное известие снова прилетело черной зловещей птицей, превратив весенний день во тьму нестерпимой боли и глубокой траура", – отметили в учебном заведении.

Выпускник лицея Гук Юрий Романович, 03.05.2004 г. р., с полномасштабным российским вторжением только поступил в вуз. Он овладевал IT-специальность в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

"Война уносит цвет нации": в боях за Украину погиб 19-летний доброволец Третьей штурмовой. Фото

В прошлом году студент оставил учебу и пошел в Сил обороны, чтобы защищать родную землю от врага. Добровольцем он пополнил ряды легендарной 3-й отдельной штурмовой бригады. Солдат Юрий Гук героически погиб во время выполнения боевого задания на фронте 10 апреля 2024 года.

"Война уносит цвет нации": в боях за Украину погиб 19-летний доброволец Третьей штурмовой. Фото

"3 мая ему должно было исполниться 20 лет. Вечная память тебе, Юрчик, ты навсегда в наших сердцах!" – написала в Facebook Людмила Кудря.

Она отметила, что похороны пройдут 15 апреля, и призвала ивано-франковцев прийти и поклониться юному Герою.

"Война уносит цвет нации": в боях за Украину погиб 19-летний доброволец Третьей штурмовой. Фото

"К сожалению, война отнимает у нас цвет нации – молодых, мужественных, преданных Украине патриотов. В наших сердцах и памяти Юрий навсегда останется Героем, который положил свою жизнь за свободу Украины. А его имя уже отчеканено на скрижалях истории освободительной борьбы против российского оккупанта. В скорби склоняем головы, разделяя боль непоправимой утраты вместе с родными и чествуем светлую память достойного сына Украины. Скорбим всей лицейской громадой. Покойся с миром, Юрий!" – добавили в лицее.

"Война уносит цвет нации": в боях за Украину погиб 19-летний доброволец Третьей штурмовой. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских оккупантов под Авдеевкой погиб воин 3-й ОШБр Всеслав Фролов с позывным "Адвокат". В довоенной жизни Герой был известен в Кривом Роге юристом, а во время войны за защиту Украины был отмечен высокими государственными наградами, в частности "Крестом храбрых" и "Золотым крестом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!