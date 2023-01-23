Оккупанты наступают с трех направлений: в минобороны Британии показали новую карту боевых действий в Украине

Министерство обороны Соединенного Королевства обнародовало новую карту боевых действий в российско-украинской войне (на 23 января 2023 года). В британском МО определили три основных направления атак оккупантов.

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Все районы, в которых ВС РФ пытаются продвигаться, находятся на Донбассе. Соответствующие данные МО Великобритании обнародовало на странице в Twitter.

Отметим: Генштаб Вооруженных сил Украины утром 23 января сообщил, что противник продолжал наступление на Бахмутском направлении, а также безуспешные попытки – на Лиманском, Авдеевском, Запорожском.

Последнее направление на карте минобороны Великобритании даже не обозначено.

Согласно данным ГШ ВС Украины, подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах н. п. Стельмаховка и Новоселовское Луганской области; Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

За минувшие сутки (22 января) украинские воины "демилитаризировали" еще 720 оккупантов. В целом на 334-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 121 480 военнослужащих. Детальную статистику можно найти по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что боевые действия на востоке нашей страны будут обостряться. Активизация ожидается в феврале–марте.

– В ГУР также заявляли, что в 2023 году весна и начало лета станут решающими в развязанной Россией полномасштабной войне, но о ее завершении речи еще не будет. Тяжелые бои ждут Донбасс, а вот новое нападение оккупантов на Киев из Беларуси маловероятно.

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