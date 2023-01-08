Макеевка-2: ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном

В оккупированном городе Рубежное Луганской области "бавовна" спустилась на место расположения противника. В результате удара по общежитию медуниверситета ликвидированы по меньшей мере 14 российских мобилизованных.

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Количество раненных захватчиков доразведывается. О взрыве 8 января сообщило Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВС Украины на Telegram-канале "СтратКом ЗСУ".

В посте отметили, что инцидент в Рубежном напоминает то, что произошло во временно захваченной ВС РФ Макеевке в новогоднюю ночь. "Рубежное или Макеевка 2.0", – написали авторы Telegram-канала.

"По предварительной информации, в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 мобилизованных оделись в очень красивые и модные черные пакеты", – пошутили в сообщении.

Напомним: в ночь Нового года, с 31 декабря на 1 января, в оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели взрывы. Удар был нанесен по базе оккупантов, где также хранились боеприпасы.

Погибло большое количество российских мобилизованных, число погибших и пострадавших измеряется сотнями.

Минобороны РФ спустя два дня подтвердило массовую гибель оккупантов. Там утверждают о потере 89 военных убитыми. "Бавовна" в Макеевке вызвала резкую критику военного руководства в российском информпространстве.

Все погибшие были из Самарской области. Траурные мероприятия в связи с их гибелью были запланированы в четырех городах России.

Как писал OBOZREVATEL:

– Журналисты заявили, что власти РФ хотели избавиться от солдат, уцелевших в Макеевке, отправив их как пушечное мясо на передовую. Родственница одного из оккупантов рассказала, что выживших "мобиков" хотят списать как ненужных свидетелей.

– Российские СМИ сообщали, что перед отправкой на "СВО" оккупантов из Самарской области РФ благословили крестом, похищенным из Луганска. Попы РПЦ провели этот обряд как раз за 40 дней до удара по макеевском ПТУ №19.

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