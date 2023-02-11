РФ, возможно, потеряла в войне в Украине уже половину своих танков – Пентагон

Огромные потери российской армии на полях боя в Украине подтвердили в Пентагоне. Там предполагают, что оккупанты уже лишились половины своих боевых танков.

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Соответствующее заявление 10 февраля сделала Селест Уолландер, помощница главы минобороны США по международной безопасности. Ее слова на конференции в Центре новой американской безопасности (CNAS) передает "Голос Америки".

Чиновница озвучила данные о том, что сейчас около 80% возможностей сухопутных сил России направлены на ведение войны против Украины. Военно-морской потенциал агрессора находится в лучшем состоянии, а некоторые проблемы, такие как поставки БПЛА, Кремль восполняет за счет сотрудничества с Ираном.

Представительница Пентагона отметила, что оккупационная армия едва ли не главную ставку делает на человеческий ресурс.

"Трудно точно предсказать, чем закончится вооруженный конфликт. Мы уверены, что Россия не достигнет своих стратегических или даже оперативных целей, и мы уверены, что украинские Вооруженные силы справятся с задачей защиты своей страны", – добавила она.

Напомним, что 9 февраля нидерландский разведывательный веб-проект Oryx подтвердил уничтожение 1000 российских танков с 24 февраля 2022 года. Это только то количество, которое доказано фотографиями или видеоматериалами. Еще 544 танка оккупантов были захвачены украинскими воинами, 79 – повреждены, а 65 – брошены солдатами страны-агрессора (по состоянию на утро 9 февраля).

Тогда один их экспертов Oryx Якуб Яновский заявил, что Кремль потерял до половины всего своего действующего танкового парка с начала "спецоперации".

Генеральный штаб ВСУ утром 11 февраля отчитался, что общее количество уничтоженных танков ВС РФ уже составило 3267 (+9 за минувшие сутки). Более подробно с этой статистикой можно ознакомиться по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно японская разведка сообщила, что защитники Украины ликвидировали около 20 генералов армии РФ.

– Разведка Канады считает, что у России есть проблемы с боеприпасами. А в разведке Эстонии говорили, что сдерживающим фактором для наступления оккупантов на Донбассе была относительно теплая погода.

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