'Война забирает настоящих патриотов': на фронте погиб 26-летний защитник с Херсонщины

Воин с Херсонщины, сапер Владислав Ковтонюк погиб на фронте, защищая Украину. Он был родом из поселка Горностаевка, Герою навеки осталось 26 лет.

Тагическу весть сообщили в Горностаевской поселковой территориальной громаде. Там рассказали, что Владислав Ковтонюк пал на Авдеевском направлении.

У него остались мама и брат. В громаде отметили, что Украина потеряла еще одного верного сына.

"Молодой, красивый, веселый парень. Любящий сын и брат. Был надежным другом и товарищем. Война забирает лучших, настоящих патриотов, которые ни минуты не колеблясь встали на защиту Украины", – говорится в сообщении.

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В Старомаяковской ОТГ сообщили, что Владислав с первых дней войны пошел защищать страну добровольцем, служил сапером.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На фронте погиб защитник "Азовстали", бывший пленный Оленовки 60-летний Игорь Дубик. 200 дней Герой провел в плену,где похудел более чем на 30 кг. Он был освобожден в результате обмена 1 декабря 2022 года.

– В боях с оккупантами погиб 26-летний Руслан Ружицкий с Винниччины. Он защищал Украинув течение пяти лет.

– В Белой Церкви 21 октября простились с пограничником Артемом Скляровым. Герой был мастером спорта по спортивной гимнастике, ему навеки осталось 29.

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