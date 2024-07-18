Войска РФ 22 раза атаковали на Покровском направлении, ВСУ стойко держат оборону – Генштаб

В течение четверга, 18 июля, на всех направлениях фронта произошло 107 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Кураховском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины 2 ракетных удара с применением 3 ракет, 54 авиационных удара с применением 65 КАБов, а также использовал для поражения 411 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил почти 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг 8 раз атаковал неподалеку от Глубокого и Волчанска. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. По предварительным подсчетам, потери агрессора сегодня составляют 72 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили 3 артиллерийские системы, БМП, 6 единиц автомобильной и 3 единицы специальной техники, 11 БПЛА, а также повредили 5 артиллерийских систем и 3 автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного. 6 атак противника успешно отражены Силами обороны, бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Еще идут 4 боестолкновения, все остальные наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг 5 раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в 5 боевых столкновений. 5 атак в районах Ивановского, Часова Яра и в направлении Новомаркового захлебнулись. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали 18 атак противника вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка. 16 атак отбито, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях.

На Покровском направлении с начала суток кафиры 22 раза пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка. В настоящее время 15 атак врага отбито, 7 боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 73 из них – безвозвратно. Уничтожены 3 боевых бронированных машины, 3 артиллерийские системы, 8 автомобилей. Еще 2 пушки, танк и 6 автомобилей окупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Парасковьевки. 4 атаки неподалеку от Красногоровки продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении сегодня 6 раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции вблизи Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. 3 неудачных штурма агрессора были отражены украинскими воинами.

"Сегодня, за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему невосполнимые потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска проявляют активность во всех направлениях фронта, используя все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей. Наиболее активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях.

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