Генштаб: враг активен по всем направлениям фронта, наибольшее напряжение на Покровском направлении

Российские оккупационные войска проявляют активность во всех направлениях фронта, используя все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей. Наиболее активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях, где в настоящее время произошло более трети всех боевых столкновений.

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В то же время украинские защитники продолжают сопротивляться российскому нашествию, нанося врагу значительные потери. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 18 июля.

Всего с начала суток произошло 73 боевых столкновения. От террористических атак врага пострадали несколько населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, включая Угроиды, Ободы, Кремский Бугор. Под обстрелы неуправляемых авиационных ракет попал населенный пункт Журавка. Также враг осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных районах.

Под постоянным огнем захватчиков остается Харьковщина. Сегодня террористы сбросили уже 11 КАБов по районам населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица, Липцы и Веселое.

На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районе Глубокого и Волчанска. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения, и ситуация остается под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник при поддержке авиации пять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Синьковки, Стельмаховки и Берестового. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, еще четыре продолжаются.

На Северском направлении у населенных пунктов Переездное, Спирное и Берестово украинские защитники отразили пять атак врага.

На Краматорском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших войск вблизи Ивановского, Часова Яра и Новомаркового. Враг использовал авиацию для ударов по Часовом Яре.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до десяти. Вражеские силы были сфокусированы в районах Северного и Торецкого, где произошло девять боестолкновений, и еще одно в районе возле Нью-Йорка. Украинские воины отразили все атаки противника. Оккупанты активно используют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировка была проведена в районах населенных пунктов Северное и Торецк.

На Покровском направлении произошло больше всего боевых столкновений. С начала суток оккупанты, с поддержкой бомбардировочной и штурмовой авиации, попытались провести 15 атак на позиции наших защитников в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают напор и к этому времени отразили шесть атак противника, девять атак еще продолжаются. Утраты врага уточняются.

На Кураховском направлении продолжаются бои возле Красногоровки, Карловки и Парасковеевки. По уточненной информации, сегодня в этом районе отражены шесть атак оккупационной армии, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Времивском направлении противник активно применяет авиацию и наносит удары по районам населенных пунктов Шевченко, Берестки, Великая Новоселка и Урожайное.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли пять неуспешных попыток атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки, Роботиного и в направлении Новоандреевки и Нестерянки.

В Приднепровском направлении противник не прекращает попыток изгнать наши подразделения с их позиций. Два неуспешных штурма вражеской пехоты были отражены украинскими воинами.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины находятся на определенных Генштабом позициях на левобережье Днепра и уничтожают оккупантов. В частности, продолжаются бои в районе населенного пункта Крынки, полностью разрушенного в результате вражеских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные выбили подразделения российских оккупантов из села Сотницкий Казачок на севере Харьковщины. Около недели назад в населенный пункт вошла вражеская диверсионная группа.