Войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Днепропетровщины: все детали

В пятницу, 29 марта, страна-агрессор в очередной раз коварно атаковала Украину. Под удар, в частности, попала Днепропетровщина.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак. В частности, отмечается, что враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области.

"Подробности - впоследствии! Не помогайте агрессору сориентироваться. Прошу всех соблюдать правила безопасности. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул во всем сообщении чиновник.

По состоянию на 01:05 глава ОВА сообщил, что в результате последней вражеской атаки ранен в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Основная цель врага – наши люди и объекты жизнеобеспечения", – отметил Лысак.

В мониторинговых группах сообщают, что управляемые авиационные ракеты на Днепропетровщине улетают в северном направлении. Кроме того, к Днепру следует ударный БпЛА с востока.

"Балистика из Крыма в направлении Днепра! Ракета на Каменское!" – отмечается в мониторинговых каналах.

Ранее сообщалось, что в четверг, 28 марта, страна-агрессор запустила БПЛА по Украине. В частности, в Киевской и Черкасской областях работает противовоздушная оборона.

Как писал OBOZ.UA, в 12 часов дня 28 марта враг уже поднимал "МиГи" из "Саваслейки". О пусках ракет тогда не сообщалось.

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