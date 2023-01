Войска РФ могут проводить ограниченные атаки на большей части линии фронта в Украине с одной целью: в ISW раскрыли замысел врага

Российские силы могут проводить ограниченные разрушительные атаки на большей части линии фронта в Украине. Они, вероятно, попытаются рассредоточить и отвлечь украинские подразделения, чтобы и начать решающую наступательную операцию в Луганской области.

Видео дня

Хотя все эти усилия агрессора могут быть больше направлены на российское информпространство, чтоб вновь приукрасить его новостями об "успехах ВС РФ". Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 25 января.

Отмечается, что за последние несколько дней войска РФ возобновили наступательные операции, а именно ограниченные наземные атаки на двух основных участках фронта – в центре Запорожской области на линии Каменка – Малые Щербаки – Малая Токмачка, а также в районе Угледара на западе Донетчины.

Украинские официальные лица подчеркнули, что эти атаки проводятся небольшими штурмовыми группами численностью от 10 до 15 оккупантов и направлены на рассредоточение украинских оборонительных рубежей.

"Масштабы и характер этих обстрелов свидетельствуют о том, что они скорее мешают атакам, направленным на то, чтобы отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем согласованным усилиям по возобновлению наступательных операций для продвижения вперед на центральном запорожском и западном направлении Донецка", – считают в ISW.

По данным аналитиков, такие ограниченные атаки оккупантов продолжаются, поскольку темпы их операций вокруг Бахмута, возглавляемых группой "Вагнера", похоже, снижаются.

"После взятия россиянами Соледара в середине января атаки на Бахмут и близлежащие населенные пункты, по-видимому, прекратились. Это позволяет предположить, что российская наступательная операция по взятию города может быть кульминационной", – указали эксперты.

Они добавили, что "вагнеровцы" не выполнили своего обещания по захвату Бахмута и не смогли продвинуться дальше незначительных тактических успехов в Соледаре и других близлежащих небольших населенных пунктах. Поэтому российское военное руководство, возможно, решило отказаться от приоритета операций вокруг Бахмута, признав низкую вероятность того, что ЧВК "Вагнер" действительно сможет захватить город", – предположили в ISW.

Там напомнили о своих предыдущих прогнозах, указывая на то, что российские источники могут продвигать нарративы о предполагаемых наступательных операциях оккупантов в центре Запорожья и на западе Донецкой области, чтобы наполнить информационное пространство РФ положительными новостями, компенсирующими жалкие неудачи вокруг Бахмута.

Однако эксперты убеждены, что и воздействие информационного пространства, и сами атаки могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия успехов в Бахмуте и привлечь украинские силы в районы, рассматриваемые врагом.

