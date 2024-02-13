Войска РФ накрыли Никополь артиллерийским огнем: есть жертва

Российские войска снова ударили по Никополю на Днепропетровщине из артиллерии. В результате обстрела погиб мужчина.

Также поврежден частный жилой дом. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Трагическое утро. В Никополе погиб человек. Мужчина попал под вражеский артобстрел. Ему было 64 года. Поврежден частный дом. Детали уточняем. У россиян – никаких принципов. Изо дня в день бьют по мирным. Взбесившиеся террористы", – написал он.

Били захватчики по городу и вечером накануне, и ночью. По данным городского головы Никополя Александра Саюка, к утру в результате атак повреждены 3 частных жилых дома, хозяйственное сооружение, 50 солнечных панелей, забор. Уничтожено хозяйственное сооружение. Впрочем, ночью обошлось без раненых и погибших.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили о начале досудебных расследований по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) из-за атак войск РФ на Никополь и Днепропетровск.

В Никополе, по данным ОГПУ, из-за обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, внешкольное учебное заведение, автомобиль, линии электропередач.

В Днепре же в результате атаки дронов, осуществленной оккупантами в ночь на 13 февраля, повреждения получили энергетический и инфраструктурный объекты.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – резюмировали в ОГПУ.

Напомним, также 13 февраля оккупанты нанесли удары по Харьковщине, Херсонщине и Запорожью. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Кроме того, захватчики атаковали Украину с помощью "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 16 из 23 запущенных врагом дронов. Противовоздушная оборона работала на Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине.

В Днепре вследствие атаки есть разрушения, возникли перебои со светом. Одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго пострадала и прекратила производство электроэнергии.