Войска РФ обстреляли Часов Яр: убит мирный житель

В воскресенье, 7 апреля, российские оккупационные войска обстреляли город Часов Яр на Донбассе. В результате атаки погиб 51-летний местный житель.

Об этом "Суспільному Донбасс" сообщила спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева. Она отметила, что под огнем также оказалось село Елизаветовка. Там был ранен 63-летний мужчина, который был доставлен в больницу.

Правоохранители начали досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Новость дополняется.