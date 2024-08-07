Войска РФ обстреляли учебное заведение, админздание и газопровод на Херсонщине: есть жертва. Фото

Оккупационные войска России, обстреливая в минувшие и эти сутки населенные пункты Херсонщины, били по домам и образовательному заведению. В результате военных преступлений россиян погиб человек, 15 пострадали.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Он озвучил оперативную информацию о ситуации в регионе с шести утра 6-го по такой же час 7 августа.

По словам чиновника, под вражеским огнем и авиаударами оказались Зимовник, Белозерка, Антоновка, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Дудчаны, Томарино и Херсон.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 15 получили ранения", – констатировал он.

В частности, российские войска обстреляли жилые кварталы населенных пунктов: три многоэтажки и пять частных домов. Также ударили по образовательному учреждению и административному зданию. Кроме того, вражеские снаряды повредили газопровод, частный и служебный автомобильный транспорт.

В ночь на 7 августа ВС РФ произвели массированный обстрел центральной части Херсона, предварительно, из РСЗО. В городе повреждены частные и по меньшей мере три многоэтажных жилых дома, здания высшего учебного заведения, благотворительного фонда, другие объекты гражданской инфраструктуры.

Было попадание в многоэтажку. Оттуда со взрывной травмой в больницу доставили пострадавшую 74-летнюю женщину.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все меры для документирования очередного военного преступления, совершенного РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 5 августа российские войска накрыли огнем многоэтажки в Днепровском районе Херсона. Утром оккупанты повторили обстрел этого же района – травмы получил мужчина 62 лет. А 6 августа оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на Херсон, ранив шесть человек.

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