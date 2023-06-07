Войска РФ после подрыва Каховской ГЭС отошли от Днепра на 5-15 км, – Гуменюк

Оккупанты в 3 часа 6 июня 2023 года подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В результате масштабного наводнения оккупанты вынуждены были отойти от Днепра на несколько километров.

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Об этом сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона "Единые новости". Сообщается, что русская армия отошла от реки на 5-15 км.

"Они отошли на расстояние разное. В зависимости от разлива воды. От 5 до 15 км отдалили свои позиции", – отметила Гуменюк.

Как рассказала спикер, российские военные не переставали обстреливать правый берег даже во время эвакуации населения и работы полицейских и спасателей вместе с местными жителями.

"Они били по тем районам Херсона, которые заливало. И снова обстреляли торговый центр, воспринимая его как "хаб", где могут собираться для помощи", – сообщила Гуменюк.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

Также Maxar обнародовала новые спутниковые снимки последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС. По оценкам компании, от затоплений пострадала территория в более чем 2500 кв. км.

Ранее сообщалось, что оккупанты не дают украинцам эвакуироваться из подтопленных районов левобережья Херсонщины. Таким образом, они хотят оставить живой щит для того, чтобы прикрываться людьми от контрнаступления.