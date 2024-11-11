Войска РФ продвинулись на Покровском направлении: в ISW рассказали, где идут бои. Карта

На Покровском направлении (Донецкая область) в последние дни российская оккупационная армия добилась некоторых успехов. Кадры от 9 ноября, на которых можно определить геолокацию, указывают на продвижение противника к югу от села Новоалексеевка.

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Об этом заявил американский аналитический Институт изучения войны (ISW) в сводке за 10 ноября 2024 года. Эксперты также назвали точки Покровского направления, где, по утверждению российской пропаганды, у захватчиков также есть движение вперед (визуального подтверждения этого в ISW не нашли):

– к юго-западу от Новоалексеевки;

– к юго-востоку от Покровска в районе Лысовки, Петровки и Григоровки;

– к югу от Покровска в районе Даченского, Юровки и Пустынки.

К востоку от Покровска ВС РФ 9 и 10 ноября продолжали атаковать в районе Проминя и Миролюбовки; к юго-востоку – в районе Селидово.

Аналитики обратили внимание на информацию, что на Покровском направлении действуют операторы беспилотников батальона "Велес" российской 35 мотострелковой бригады (Центральный военный округ).

В целом в этот период в Донецкой области агрессор продолжал наступательные операции (подтвержденных успехов не было):

– на Северском направлении в районе Белогоровки и Верхнекаменского;

– на Часоярском направлении в районе самого Часова Яра, юго-восточнее города в районе Клещиевки и южнее у Ступочек и Белой Горы;

– на Торецком направлении вблизи самого Торецка, к северу от города у села Дылеевка, к западу близ Щербиновки и к юго-западу в районе Нелиповки;

– на Кураховском направлении к северо-востоку от Курахово в районе Зари, Новодмитривки и Сонцовки, к северу от города возле Ильинки, Берестков и Новоселидовки, к югу около Дальнего;

– на Угледарском направлении к северо-востоку от Угледара близ Максимильяновки, Антоновки и Катериновки, а также к северо-западу близ Трудового, Константинопольского, Успеновки, Богоявленки, Максимовки.

Как сообщал OBOZ.UA, свежая статистика Генерального штаба Вооруженных сил Украины говорит о том, что Силы обороны за прошедшие сутки (10 ноября) ликвидировали и ранили около 1770 российских оккупантов. Также воины уничтожили 272 единицы военной техники и вооружения ВС РФ.

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