Войска РФ провели усиленную атаку в районе Северска: в ISW объяснили, что задумал враг. Карта

Оккупационные войска России недавно продвинулись к северо-востоку от Северска в Бахмутском районе Донетчины. Вероятно, это стало результатом их усиленной механизированного штурма численностью до роты.

Такие "успехи" врага могут свидетельствовать о том, что он готовится начать проводить более согласованные атаки на город в ближайшем будущем. Об этом информирует Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Что известно о продвижении ВС РФ

Подразделение "Залізна Кара" 54-й ОМБр ВСУ, отражавшая усиленную вражескую атаку на Северском направлении, 27 июля сообщило, что российские силы использовали шесть танков, три бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин МТ-ЛБ, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, 12 гражданских автомобилей, два багги и 41 мотоцикл.

В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" накануне, 26 июля, тоже сообщили, что Силы обороны отразили российскую моторизованную атаку, состоящую из неустановленных единиц бронетехники и техники, к северо-востоку от Северска.

"Геолокированные кадры от 27 июля, вероятно, показывают одну волну атаки 26 июля. Российские войска давно пытаются захватить Северск и последовательно наступают вдоль линии фронта на Северском направлении, начиная как минимум с лета 2024 года", – оценили в ISW.

Аналитики напомнили, что ВС РФ провели серию механизированных атак численностью до батальона на Северском направлении в ноябре и декабре 2024 года, но остальное время в этом районе в основном вели медленные, изнурительные пехотные штурмы.

Оккупанты вновь активизировали наступательные операции на Северском направлении в начале лета 2025 года. В конце июня российские военные блогеры начали утверждать, якобы их диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) действуют на восточных окраинах Северска.

"Недавние российские продвижения к северо-востоку от Северска свидетельствуют о том, что российские войска находятся в нескольких километрах от города и могут начать проводить более согласованные атаки на него в ближайшем будущем", – предположили в ISW.

Что предшествовало

В субботу, 26 июля, подразделение пограничников "Феникс" отразило комбинированный штурм ВС РФ в районе Белогоровки на Северском направлении. Враг бросил в бой пехоту, легковой автотранспорт и тяжелую бронетехнику.

Благодаря слаженной работе расчетов FPV, экипажей Vampire и "сбросов" защитники остановили оккупантов. В бою они уничтожили два российских танка, бронемашину, легковой автотранспорт. Вражескую пехоту, которая пыталась рассеяться по "зеленке", тоже догнали и добили – убежать не удалось никому.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 26 июля на Северском направлении подразделения российской армии совершили две попытки прорыва в районе Григорьевки.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что ВС РФ проводят штурмы малыми группами пехоты, используют легкую технику и авиацию на востоке – наиболее интенсивно действуют на Покровском, Новопавловском, Лиманском направлениях. Он предположил, что в течение ближайших двух месяцев захватчики будут пытаться активно наступать.

