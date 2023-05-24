Войска РФ пытаются наступать в районах Бахмута, Марьинки и Авдеевки: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 23 боевых столкновений на указанных участках фронта.

Видео дня

В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на вечер 24 мая.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За эти сутки нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Шпиль, Алексеевка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Землянки Харьковской области.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области; Торское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населённого пункта Ивановское. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Степного. Совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Большая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Громадное Херсонской области и город Херсон.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают вести контратаки на флангах Бахмута в Донецкой области. В самом городе русские террористические войска могли немного продвинуться.

Ранее сообщалось, что западные союзники Украины не планируют обеспечивать скорую и решительную победу нашей страны в войне с Россией. Об этом свидетельствуют объемы и темпы предоставления военной помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!