Войска РФ пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении, ВСУ устроили врагу мощную 'бавовну' – Генштаб

Российские войска на Купянском направлении пытаются улучшить свое тактическое положение. Враг совершил авиаудары возле Чайковки и Кисловки в Харьковской области.

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Об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook 26 мая. В течение последних суток оккупанты также безрезультатно проводили наступательные действия в районе Масютовки.

Всего в течение последних суток вражеская сторона совершила четыре ракетных удара. Было попадание ракеты из системы С-300 по дамбе в районе Карловки, расположенной в Донецкой области. Это создает серьезную угрозу подтопления других близлежащих населённых пунктов. Кроме того, было зарегистрировано 55 авиационных ударов, из которых 36 были совершены иранскими ударными беспилотниками Shahed и все эти воздушные цели были уничтожены. Также были зафиксированы 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает фокусировать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки там было зафиксировано 22 боевых столкновения.

Населенные пункты Тополь, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Масютовка, Западное, Кисловка (в Харьковской области) и Новоселовское и Стельмаховка (в Луганской области) стали объектами артиллерийских и минометных обстрелов со стороны противника.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы минометами и артиллерией на такие населенные пункты, как Сеньковка, Сновск, Гай, Каменская Слобода (в Черниговской области); Бачевск, Ходыно, Владимировка, Басовка, Александровка, Большая Писаревка (в Сумской области); а также Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка и Домашнее (на Харьковщине).

На Лиманском направлении в течение последних суток противник не смог добиться успеха в своих наступательных действиях в районе Белогоровки в Луганской области. Он совершил авиаудары в районе этого населенного пункта, а также возле Ивано-Дарьевки в Донецкой области. Также он совершил артиллерийские обстрелы на Макеевку, Невское, Диброву и Белогоровку в Луганской области, а также на Ивановку, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение последних суток противник продолжает совершать наступательные действия в районе Бахмута. Населённые пункты Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное в Донецкой области пострадали от вражеских обстрелов.

На Авдеевском направлении в течение последних суток противник безуспешно проводил наступательные действия в направлении Красногоровки. Он также нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Артиллерийские обстрелы были совершены недалеко от Авдеевки, Первомайского и Карловки в Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг также использовал авиацию для нанесения ударов. В то же время Марьинка и Победа в Донецкой области были подвергнуты вражеским обстрелам.

На Шахтерском направлении русские войска обстреляли Угледар, Пречистовку и Новоселку.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает занимать оборонительные позиции. Он нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя и Новоданиловки в Запорожской области, а также в Новобериславе Херсонской области. Также были обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск в Запорожской области, а также в городе Никополь на Днепропетровщине. ). Обстреляны также Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львове, Высунцы, Белозерка, Антоновка, гигантское в Херсонской области, а также город Херсон.

За прошедшие сутки авиация наших сил обороны совершила 5 ударов по районам, где сосредоточен личный состав и военная техника противника. Кроме того, наши защитники сбили вражеский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллеристы Украины нанесли удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 2 районах, где сконцентрирована живая сила, 1 составу боеприпасов, одной радиолокационной станции и двум артиллерийским подразделениям, которые находились на огневых позициях.

Ранее сообщалось, что на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" партнеры договорились найти способы еще больше защитить небо над нашей страной от атак российских кафиров. Союзники постараются передать нам дополнительные системы противовоздушной обороны.