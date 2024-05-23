УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото

Марина Погорилко
War
3 минуты
5,6 т.
Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото

Российские террористы во время ракетных атак на Гуляйполе в Запорожской области разрушили памятник командующему Революционной повстанческой армией Украины Нестору Махно. С 2009 г. он считался символом свободного города.

Фото разбитого монумента опубликовал в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он отметил, что всего за время полномасштабной войны россияне уже разрушили в Запорожье 46 памятников культурного наследия.

Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото
Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото
Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото

По словам чиновника, потеряна, в частности, паровая мельница, являющаяся визитной карточкой Гуляйполя, "Дом торговых рядов" в Орехове и дом с исторического ареала "Социалистическое Запорожье" в областном центре.

Также в течение дня 23 мая от российских обстрелов пострадал Никопольский район в Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак. Враг совершил полтора десятка атак: и артиллерией, и дронами-камикадзе. Под огнем оказался сам Никополь, Мировская и Покровская громады.

Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото
Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото

В результате обстрелов повреждена пожарная часть, общежитие, агрофирма, частный дом и грузовик. Также загорелся склад частного предприятия, огонь оперативно потушили. Пострадавших нет.

Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото
Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото

Ракетой террористы ударили также по Днепровскому району – там произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. Люди не пострадали.

Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото
Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото
Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото
Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 23 мая нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела погибли семь человек, 20 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву и Люботину, там по меньшей мере по двое пострадавших.

– После этого россияне атаковали село Рясное Золочевской общины на Харьковщине. В результате атаки дроном пострадал ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!