Войска РФ разрушили памятник Нестору Махну, являвшийся символом Гуляйполя. Фото

Российские террористы во время ракетных атак на Гуляйполе в Запорожской области разрушили памятник командующему Революционной повстанческой армией Украины Нестору Махно. С 2009 г. он считался символом свободного города.

Фото разбитого монумента опубликовал в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он отметил, что всего за время полномасштабной войны россияне уже разрушили в Запорожье 46 памятников культурного наследия.

По словам чиновника, потеряна, в частности, паровая мельница, являющаяся визитной карточкой Гуляйполя, "Дом торговых рядов" в Орехове и дом с исторического ареала "Социалистическое Запорожье" в областном центре.

Также в течение дня 23 мая от российских обстрелов пострадал Никопольский район в Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак. Враг совершил полтора десятка атак: и артиллерией, и дронами-камикадзе. Под огнем оказался сам Никополь, Мировская и Покровская громады.

В результате обстрелов повреждена пожарная часть, общежитие, агрофирма, частный дом и грузовик. Также загорелся склад частного предприятия, огонь оперативно потушили. Пострадавших нет.

Ракетой террористы ударили также по Днепровскому району – там произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. Люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 23 мая нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела погибли семь человек, 20 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву и Люботину, там по меньшей мере по двое пострадавших.

– После этого россияне атаковали село Рясное Золочевской общины на Харьковщине. В результате атаки дроном пострадал ребенок.