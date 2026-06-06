Войска РФ убили жителя Краматорска прямо возле дома

В Краматорске в результате очередной атаки российских войск погиб мирный житель. Удар был нанесен утром 6 июня с применением FPV-дрона.

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Попадание произошло непосредственно вблизи жилой застройки. Об этом сообщил Краматорский городской совет.

"В Краматорске россияне убили жителя ударом FPV-дрона", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, российские войска атаковали город FPV-дроном в утреннее время. Удар пришелся рядом с жилым домом, где находился гражданский мужчина 1976 года рождения. В результате ранений он погиб на месте.

Местные власти и спасательные службы отмечают, что атаки по жилым кварталам являются очередным примером целенаправленного террора против гражданского населения Донецкой области.

Российские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре продолжают фиксироваться почти ежедневно. Такие действия расцениваются как нарушение норм международного гуманитарного права и законов и обычаев войны.

Все факты подобных преступлений документируются, а данные передаются для дальнейшего расследования. Виновные, как отмечают правоохранители, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", – добавили в горсовете.

Напомним, российские войска продолжают массированные обстрелы Донецкой области, в результате чего растет количество жертв среди гражданского населения. По состоянию на утро 6 июня известно о шести погибших и по меньшей мере 17 раненых.

6 июня российские войска атаковали Запорожье. В областном центре раздавались взрывы, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня РФ нанесла удар по предприятию в Чернигове. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Повреждены 23 автомобиля.

Также накануне враг бил по Донецкой области. Известно, что погибли четыре человека, семеро получили ранения.

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