Войска РФ умышленно бьют по гражданским, стремясь сломать волю к сопротивлению, – представитель Украины в ОБСЕ

Преступная армия России целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру украинских городов, что приводит к жертвам среди украинского народа, разрушениям домов, больниц и школ. Таким образом, оккупанты пытаются сломать волю украинцев к сопротивлению.

Об этом сказала заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности 11 октября, передает Укринформ. Она напомнила, что согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате российского вторжения погибли уже почти 10 тысяч гражданских лиц, еще десятки тысяч получили ранения.

Дипломат подчеркнула, что российские обстрелы стали повседневной реальностью жизни в Украине, и нельзя спрогнозировать, куда российская ракета попадет в следующий раз.

"Однако царит одна мрачная уверенность: гражданские лица и мирные города станут мишенью для российских войск. Для понимания, только за минувшие сутки Россия нанесла авиационных ударов по 21 украинскому населенному пункту и обстреляла из артиллерии более 130 населенных пунктов по всей стране", – сообщила Костенко.

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Несмотря на это, украинские войска продолжают проводить успешные наступательные операции на Запорожье и в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, после последнего российского массированного обстрела Украины, включая столицу Киева, прошло более трех недель. За это время РФ, очевидно, накопила ракеты и дроны для нового мощного удара. Вероятно, в запасе у нее уже есть от 30 до 40 ракет Х-101\555 и до 20 ракет морского базирования "Калибр", отметили эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко.

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