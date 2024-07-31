Войска РФ усилили давление на Торецком направлении: в Генштабе рассказали о боях на фронте. Карта

Продолжается восемьсот восемьдесят девятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Российские захватчики продолжают штурмовать украинские позиции, наши защитники мужественно сдерживают натиск врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Торецком направлении.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 31 июля 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 88 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне совершили семь атак вблизи Тихого и Волчанска, где продолжаются два боестолкновения.

В Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции наших войск в сторону Степной Новоселовки, Колесниковки и Берестового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз возле Макеевки, Новосергеевки и Невского. Наши защитники отбили шесть вражеских атак, одна – продолжается. Также оккупанты бомбардировали тремя КАБами Лиман и девятью НАРами ударили в район Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг два раза атаковал вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, где до сих пор продолжается бой.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Временного Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили половину атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 16 – наступали возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Тринадцать боев завершено, еще три - продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли три авиаудара по Щербиновке и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисическое, Тимофеевка, Карловка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск войск России и отразили 19 атак, 17 боеприкосновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес 20 авиаударов по районам Желанного, Ивановки, Николаевки, Гродовки, Воздвиженки и Пантелеймоновки.

На Кураховском направлении захватчики пять раз атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Желанного и Парасковеевки. Три боя – завершено, два – продолжаются.

На Времивском направлении противник штурмовал оборонительные рубежи украинцев вблизи Великой Новоселки. В четырех боестолкновениях потерпел поражение.

На Приднепровском направлении россияне также не имели успеха, дважды атакуя наши позиции на левобережье Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Силы обороны "отминусовали" 1060 кафиров и 136 единиц техники в сутки. В частности, украинские воины обезвредили девять танков, 20 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 52 автомобиля и одну единицу специальной техники окупантов.