Войска РФ усиливают давление на трассу Константиновка – Часов Яр – Бахмут: анализ боевых действий от ISW

Российские силы усиливают давление на трассу Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут. Им удалось продвинуться к Бахмутскому индустриальному техникуму по автомагистрали T0504 на юго-западе города.

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На это указали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 27 апреля, видно, как украинские силы проводят контролируемый отход из одного здания вдоль трассы T0504, что позволяет предположить, что российские войска также продвигались в этом районе.

Также аналитики обратили внимание, что в этот же день, 27 апреля, Генштаб ВСУ Украины впервые сообщил, что украинские войска отразили атаку российских войск в направлении Часового Яра.

При этом российские блогеры утверждали, что силы ЧВК "Вагнера" прорвали украинские оборонительные рубежи в центре Бахмута и продолжали атаковать украинские позиции в северном, южном и западном районах города. Также оккупанты атаковали вблизи Орехово-Васильевки и Ивановского. При этом украинские силы вели контратаки в районе Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и Богдановки.

Напомним: пресс-офицер 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" заявил, что командование не выводит украинские войска из Бахмута Донецкой области. Наши защитники держат оборону и даже готовят "небольшой сюрприз" для врага.

Также воин рассказал, что ситуация в Бахмуте сложная, продолжаются бои как за город, так и за "дорогу жизни" – трассу 0504. Противник постоянно пытается прорвать оборону, бросая на штурмы пушечное мясо, а также применяет артиллерию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в британской разведке сообщили, что в западных районах Бахмута продолжаются тяжелые ближние бои. ВСУ стремятся сохранить контроль над своим основным маршрутом снабжения 0506, известным как "дорога жизни";

– 26 апреля украинские защитники показали, как зачистили позиции россиян вблизи автодороги 0506. Двигаться бойцам приходилось по окопам, заполненным грязью, сохраняя при этом дистанцию. По пути им попалось несколько тел ликвидированных до этого захватчиков.

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