Войска РФ ведут наступление на трех направлениях, ВСУ за сутки отразили около 50 вражеских атак – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки украинские военнослужащие отразили около 50 атак противника.

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, на этих участках фронта украинские защитники держат оборону. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 6 мая.

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных, 49 авиационных ударов и совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Ивановке, Леоновке, Бучкам Черниговской области и Зноб-Трубчевской на Сумщине. Войска РФ совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Старая Гута, Барановка, Толстодубово, Бачевск, Ходыно, Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное и Старица в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешно оккупанты атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, Александро-Шультино, Пивденное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Обстрелял Орловку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись также Курахово, Георгиевка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Шахтерское, Пречистовку и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял более 40 населённых пунктов. Среди них – Бурлацкое, Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск принудительно выселяют из собственных домов. Обычно в квартиру приходят не более двух раз. На третий раз людей и их вещи насильно выбрасывают на улицу. Оккупантов не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети. После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также сбиты 5 вражеских БПлА типа Shahed-136/131, 2 БПлА типа Zala, 1 "Орлан-10", 1 "Куб" и 1 БПлА типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, одно средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.

Напомним, командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало кадры из Бахмута Донецкой области. На них видно, как один из районов города, в котором находятся наши защитники, пылает после вражеского удара. На землю и многоэтажки падали раскаленные части российских снарядов.

Ранее сообщалось, что оккупанты не на шутку напуганы и все больше впадают в истерику, понимая, что контрнаступление украинских войск неотвратимо приближается. Они готовятся к нему морально, как к большой беде, объявляют эвакуацию населения на оккупированных территориях, сбегают сами, прихватив награбленное.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты начали эвакуацию из оккупированных районов Запорожья. В оккупационной "администрации" жгут документы, коллаборанты спешно вывозят свои семьи, а на местных заправках закончился бензин.

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