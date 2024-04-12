Войска РФ восстановили боеспособность, Украине нужна помощь Запада для контрнаступления в 2025 году – Le Figaro

Украина готовится к контрнаступлению в 2025 году, но для этого нуждается в западной военной помощи уже сейчас. Ведь оккупационная армия РФ, восстановив боеспособность, оказывает постоянное давление на фронте и наносит удары по большим тыловым городам, пользуясь нехваткой в ВСУ боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Поэтому контрнаступление будет, если стране помогут "продержаться" в 2024 году, говорится в статье французского издания Le Figaro. По мнению военных источников, которых оно цитирует, "победит тот, кто первым мобилизуется".

"Украинские солдаты отошли на оборонительные позиции. Российская армия оказывает постоянное давление, чтобы "откусить" позиции. Интенсивные бои идут особенно вокруг Часового Яра в нескольких километрах от Бахмута. Решающего прорыва нет. Повышенная прозрачность поля боя и точность выстрелов делает любую атаку трудоемкой и дорогостоящей в человеческих жизнях. Но такое положение дел, замедляющее войну, с каждым днем ​​становится все более шатким", – пишут аналитики.

Они отметили, что сегодня Украина почти полностью зависит от внешней поддержки, чтобы оставаться в битве. О том, что "без помощи США страна может проиграть войну", на этой неделе заявили украинский лидер Владимир Зеленский и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Серьезность этого момента невозможно переоценить. Хотя я не могу предсказать будущее, но могу сделать простой математический расчет, когда смотрю на темпы поставок и уровень потребления. Если мы не продолжим поддерживать Украину, она исчерпает артиллерийские снаряды и средства ПВО в довольно короткий период времени… Исходя из моего более чем 37-летнего опыта службы в американской армии, если одна сторона стреляет, а другая не может нанести ответный удар, проигрывает тот, кто не принимает ответных мер", – высказался Каволи.

Его мнение поддержал начальник штаба Сухопутных войск ВС Франции генерал Пьер Шилль, подчеркнув, что характеристикой военных действий является уход от расчетов. По его словам, если бы в этой войне речь шла только о немедленном балансе сил, сражаться было бы бесполезно. Он отметил, что до сих пор Силы обороны Украины были сильны, поскольку быть защите – это преимущество.

Однако, добавили аналитики, с фронта "поступают тревожные сигналы": российская авиация, похоже, восстановила боеспособность. Из-за отсутствия достаточной противовоздушной обороны с украинской стороны российские истребители могут бомбить позиции, в частности, благодаря планирующим бомбам, которые увеличивают дальность их действия. При этом на страну продолжают обрушиваться залпы ракет и дронов-камикадзе, поэтому Киев просит у Запада дополнительные системы ПВО.

"Украинцы говорят: помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем возобновить контрнаступление. Больше, чем системы ППО, им нужны ракеты", – отметил французский чиновник, который разговаривал на эту тему с украинскими властями.

Министр обороны США Ллойд Остин на этом фоне заявил, мол, Украина, чтобы удержаться, должна пересмотреть свои методы боя. По его мнению, лучше "атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на продолжающуюся борьбу", а не бомбить российскую энергетическую инфраструктуру. В Вашингтоне, который задерживает принятие законопроекта с военной помощью для Украины, считают, что эти операции украинских сил "не окажут никакого влияния на войну и поставят под угрозу весь энергетический рынок".

Но эксперты добавляют, что проблема не только в боеприпасах и технике, а и в нехватке людей. Командующий Объединенных сил ВСУ Юрий Содоль заявил, что враг в семь-десять раз превышает украинские силы. Кроме того, российские солдаты, хоть менее подготовленные и менее мотивированные, значительно моложе украинских военных, средний возраст которых приближается к 40 годам.

"Победит тот, кто первым мобилизуется. Но оба лагеря не хотят делать решительный шаг. В Украине общество демонстрирует признаки усталости от войны, которая кажется безнадежной, даже если то, что поставлено на карту, жизненно важно. А в России кремлевский режим предпочел бы избежать непопулярного решения, которое могло бы вызвать внутреннюю оппозицию", – пришло к выводу издание Le Figaro, ссылаясь на мнение неназванного французского военного источника.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон заявил: если США не выделят новое финансирование Украине, то Европе нужно будет "мобилизоваться" для поддержки страны. Европейскому Союзу, вероятно, придется предоставить Киеву более €50 млрд, утвержденных по программе Ukraine Facility.

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