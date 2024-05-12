Войска РФ за сутки обстреляли более 100 украинских объектов инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

Российские оккупационные войска за минувшие сутки обстреляли территорию 9 областей Украины. Всего враг атаковал более 100 украинских объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает Military Media Center, ссылаясь на Ситуационный центр Министерства обороны Украины. В результате атак есть пострадавшие и жертвы среди мирного населения, однако точное количество пострадавших сейчас уточняется.

В целом оккупанты использовали разнообразное вооружение, включая минометы, артиллерию, танки, ракетно-артиллерийские комплексы, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и тактическую авиацию.

Было атаковано 107 населённых пунктов и 106 объектов инфраструктуры.

Напомним, что в Силах обороны юга сообщили, что в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского корабля: их россияне спрятали на базах. Сообщается, что в течение суток 11 мая на юге нашего государства шла контрбатарейная борьба, украинские воины отражали атаки захватчиков. Вражеские штурмы (их было более 20) оказались безуспешными.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские военные преступники произвели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Как сообщает местная областная военная администрация, из-за ударов по Сумам 11 мая погибла женщина.