Войска России обстреляли Сумщину и убили мирного жителя, среди пострадавших – ребенок

Российские войска 19 июня снова нанесли удары по приграничным громадам в Сумской области – регион был обстрелян оккупантами 16 раз, прогремело более 100 взрывов. В результате атак врага погиб один мирный житель Сумщины.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Сумской ОВА. Кроме того, ранения получили три человека, среди которых 13-летний ребенок.

Так, в Юнаковской громаде был зафиксирован минометный обстрел, в результате прямого попадания в жилой дом погиб человек, еще один местный житель пострадал.

По Краснопольской громаде оккупанты били артиллерией и минометами. Также было зафиксировано прямое попадание в дом – телесные повреждения получил один человек и ребенок 2010 года рождения. Само здание существенно повреждено.

Кроме того, российские захватчики обстреляли Миропольскую, Хотинскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Новослободскую громады. Враг бил из минометов, артиллерии, гранатометов, скинул из беспилотника гранату "Ф-1". Повреждены жилые дома и гаражи.

Напомним, что днем ранее, 18 июня, оккупанты из артиллерии обстреляли центральную часть города Белополье. Во время обстрела погибли отец с сыном. Они находились на улице.

38-летний погибший мужчина – старший лейтенант полиции Роман Бабенко. Мальчику было всего 4 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска 19 июня продолжили наносить удары по Никополю на Днепропетровщине. Город обстреляли из тяжелой артиллерии, был ранен мужчина.

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