Волкер: Украину пригласят вступить в НАТО на саммите в 2024 году

По мнению Курта Волкера, ранее занимавшего должность специального представителя Государственного департамента США, Украина получит всеобщую поддержку со стороны всех членов НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. Он пройдет в 2024 году.

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Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо". До саммита в Вашингтоне Украина получит единогласную поддержку всех членов Альянса.

Курт Волкер объяснил, что можно понять президента Украины и украинцев в свете их реакции на результаты саммита НАТО в Вильнюсе. Украина сейчас активно защищает свободу и играет важную роль для всей Европы.

Однако, по его мнению, кажется, что на Западе не всегда полностью осознают сложность ситуации, с которой сталкиваются украинцы. В результате этого возникает определенное разочарование, так как у союзников отсутствует четкое понимание текущей ситуации, которая существует в Украине.

Курт Волкер, бывший специальный представитель Государственного департамента США, акцентировал внимание на том, что Украина ожидает единодушную поддержку всех членов НАТО перед предстоящим саммитом в Вашингтоне.

"Позитивным моментом саммита в Вильнюсе можно назвать то, что 30 из 32 членов НАТО поддерживают Украину на пути в Альянс. Это безоговорочная поддержка Украины. Пока только США и Германия удерживаются. Они являются очень важной частью НАТО. Однако надеюсь, что в будущем их позиция изменится. До следующего саммита НАТО в Вашингтоне в Альянсе будет единогласная поддержка членства Украины", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце второго дня саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, Зеленский рассказал о достижениях нашего государства на важном мероприятии. Он заявил, что впервые за время независимости сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в Альянс;

– издание Bloomberg сообщило, что Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе пытался повлиять на ход дискуссий о гарантиях для нашей страны и приглашении Киева в членство в блоке. Он использовал более жесткую риторику, чем обычно, когда стало известно, что текст итоговой декларации сменили на формулировки, менее выгодные для Украины.